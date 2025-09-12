台灣府城隍廟百米巨龍府城祈福巡禮明登場 台南警加強交通疏導

台灣府城隍廟辦理「百米巨龍府城祈福巡禮活動」將於明上午8時起至12時登場，台南市警二分局預估中西區將湧入大批民眾共襄盛舉，已規畫投入警力與民力人員維持秩序與交通指揮，加強周邊道路交通疏導外，呼籲用路人提前避開壅塞路段，避免耽誤行程。

百米巨龍府城祈福巡禮活動，除了長達百米巨龍九子陣，另結合別具特色的台南大學民俗隊、七股樹仔腳寶安宮、小小二十四司、算盤舞、板車戰鼓陣等氣勢磅礡且精彩藝陣隊伍，這項融合民俗藝陣以及傳統文化的盛會，不僅展現府城在地民俗風情，更吸引大批信眾與遊客參與。

而遶境路線由台南大學出發經樹林街、南門路、友愛街、湯德章紀念公園圓環、中正路、民生路1段、開山路、青年路等路段。