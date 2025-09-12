快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣府城隍廟百米巨龍府城祈福巡禮明登場 台南警加強交通疏導

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台灣府城隍廟辦理「百米巨龍府城祈福巡禮活動」將於明上午8時起至12時登場。圖／讀者提供
台灣府城隍廟辦理「百米巨龍府城祈福巡禮活動」將於明上午8時起至12時登場。圖／讀者提供

台灣府城隍廟辦理「百米巨龍府城祈福巡禮活動」將於明上午8時起至12時登場，台南市警二分局預估中西區將湧入大批民眾共襄盛舉，已規畫投入警力與民力人員維持秩序與交通指揮，加強周邊道路交通疏導外，呼籲用路人提前避開壅塞路段，避免耽誤行程。

百米巨龍府城祈福巡禮活動，除了長達百米巨龍九子陣，另結合別具特色的台南大學民俗隊、七股樹仔腳寶安宮、小小二十四司、算盤舞、板車戰鼓陣等氣勢磅礡且精彩藝陣隊伍，這項融合民俗藝陣以及傳統文化的盛會，不僅展現府城在地民俗風情，更吸引大批信眾與遊客參與。

而遶境路線由台南大學出發經樹林街、南門路、友愛街、湯德章紀念公園圓環、中正路、民生路1段、開山路、青年路等路段。

市警二分局表示，已規畫投入警力與民力人員維持秩序與交通指揮，加強周邊道路交通疏導，以維用路人通行權利，同時提醒前往參與盛會的民眾，觀賞精彩演出的同時，留意自身安全與遵守交通規則，締造在地優質文化。

台南市警二分局表示，已規畫投入警力與民力人員維持秩序與交通指揮，加強周邊道路交通疏導外，呼籲用路人提前避開壅塞路段，避免耽誤行程。圖／讀者提供
台南市警二分局表示，已規畫投入警力與民力人員維持秩序與交通指揮，加強周邊道路交通疏導外，呼籲用路人提前避開壅塞路段，避免耽誤行程。圖／讀者提供

台南 中正路

延伸閱讀

刻在台南人基因裡的虱目魚鹹粥 米湯魚肉比例均衡的溫暖美味

轉角月影花怪談／遊廓女悼亡友——〈滿花樓怪談〉的日治台灣女性情誼

14位國際選美皇后齊聚府城！熱情撂中文：台南讚

台南做16歲成年禮 巴拉圭公使之子跨海來體驗

相關新聞

每周近500車次客運運轉 麥寮轉運站定案地點曝光

雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，但遲遲沒有轉運站，公車站點多數位於街區道路，影響當地交通，縣府規畫設置客運轉運站，...

台南青年研發ATM防詐警示系統 邊講電話邊提款就警告

面對詐騙手法推陳出新，台南青年組成的「さきとうはつたい（詐欺討伐隊）」團隊，以「人文AI」為核心，研發出「ATM提款防詐...

台灣府城隍廟百米巨龍府城祈福巡禮明登場 台南警加強交通疏導

台灣府城隍廟辦理「百米巨龍府城祈福巡禮活動」將於明上午8時起至12時登場，台南市警二分局預估中西區將湧入大批民眾共襄盛舉...

台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷 測速照相又民怨四起

台南樹谷園區樹谷大道慢車道大量機車飛快車禍死傷不斷，七月開始測速照相後因為速限降為時速40公里，有人收到5張、3張罰單才...

嘉義民雄大士爺文化祭熱鬧開跑 三天祭典祈求消災平安

一年一度的民雄大士爺文化祭今起登場，廟方今天清晨舉辦祈福儀式，董事長周漳炎率董監事及信眾團拜，為大士爺神尊開光，今起至9...

婦女再就業獎勵金單身也可領 助雲林75人圓夢

勞動部為鼓勵婦女再就業，祭出婦女再就業鼓勵金3萬元，雲林縣今年至今已有75名婦女成功就業領取，54歲婦女蔡慧美脫離職場3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。