每周近500車次客運運轉 麥寮轉運站定案地點曝光

雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，但遲遲沒有轉運站，公車站點多數位於街區道路，影響當地交通，縣府規畫設置客運轉運站，昨與鄉公所達成共識，將把自強路上的貨櫃市集區轉型為客運轉運站，最快2027年完工啟用。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，全縣現有及規畫轉運站多集中在山線地區，海線除北港轉運站規畫中，尚未有其餘轉運站，原規畫在麥寮社教園區旁設置，但鄉公所已規畫設置停車場，且臨近圖書館，恐影響圖書館閱覽環境，因此中斷。

汪令堯表示，麥寮鄉內包括統聯客運、日統客運、台西客運、台中客運、員林客運、嘉義客運，每周近500公車車次運轉，起始站點多數集中在自強路、光復路上，路寬僅10米寬，公車停靠路肩明顯影響交通，興建客運轉運站迫在眉睫。

昨與鄉公所開會討論，初步達成共識，原自強路貨櫃市集空間集客不易，考量位置鄰近既有站點、廟宇、觀光景點，將轉型營運客運轉運站。

麥寮鄉長許忠富表示表示，目前貨櫃市集將拆除先轉型為停車場，未來配合縣府規畫增設轉運站，他認為客運轉運站可整合鄉內客運候車點，學生也能在轉運站候車，較為安全，另，麥寮公共運輸不足，未來社教園區舉辦活動若有接駁車也能就近停靠，他也建議轉運站要規畫共享單車站點，方便遊客走訪麥寮市區。

麥寮客運轉運站規畫設置3個月台、1個後備月台，總工程經費2900多萬元，將先向中央爭取經費規畫設計，預計明年底前辦理工程發包，最快2027年完工啟用。