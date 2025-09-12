快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

聽新聞
0:00 / 0:00

每周近500車次客運運轉 麥寮轉運站定案地點曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，但遲遲沒有轉運站，縣府規畫設置客運轉運站，昨與鄉公所達成共識，將把自強路上的貨櫃市集區轉型為客運轉運站，最快2027年完工啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，但遲遲沒有轉運站，縣府規畫設置客運轉運站，昨與鄉公所達成共識，將把自強路上的貨櫃市集區轉型為客運轉運站，最快2027年完工啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，但遲遲沒有轉運站，公車站點多數位於街區道路，影響當地交通，縣府規畫設置客運轉運站，昨與鄉公所達成共識，將把自強路上的貨櫃市集區轉型為客運轉運站，最快2027年完工啟用。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，全縣現有及規畫轉運站多集中在山線地區，海線除北港轉運站規畫中，尚未有其餘轉運站，原規畫在麥寮社教園區旁設置，但鄉公所已規畫設置停車場，且臨近圖書館，恐影響圖書館閱覽環境，因此中斷。

汪令堯表示，麥寮鄉內包括統聯客運、日統客運、台西客運、台中客運、員林客運、嘉義客運，每周近500公車車次運轉，起始站點多數集中在自強路、光復路上，路寬僅10米寬，公車停靠路肩明顯影響交通，興建客運轉運站迫在眉睫。

昨與鄉公所開會討論，初步達成共識，原自強路貨櫃市集空間集客不易，考量位置鄰近既有站點、廟宇、觀光景點，將轉型營運客運轉運站。

麥寮鄉長許忠富表示表示，目前貨櫃市集將拆除先轉型為停車場，未來配合縣府規畫增設轉運站，他認為客運轉運站可整合鄉內客運候車點，學生也能在轉運站候車，較為安全，另，麥寮公共運輸不足，未來社教園區舉辦活動若有接駁車也能就近停靠，他也建議轉運站要規畫共享單車站點，方便遊客走訪麥寮市區。

麥寮客運轉運站規畫設置3個月台、1個後備月台，總工程經費2900多萬元，將先向中央爭取經費規畫設計，預計明年底前辦理工程發包，最快2027年完工啟用。

吳姓麥寮鄉民表示，貨櫃市集已經荒廢多年，且當地客運乘車站點確實不便，尤其要從公路客運轉乘國道客運站點，有一段轉乘距離，對於行動不便或年長民眾確實不便，確實有設置轉運站的必要，也有助於改善當地交通，樂見其成。

雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，但遲遲沒有轉運站，縣府規畫設置客運轉運站，昨與鄉公所達成共識，將把自強路上的貨櫃市集區轉型為客運轉運站，最快2027年完工啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，但遲遲沒有轉運站，縣府規畫設置客運轉運站，昨與鄉公所達成共識，將把自強路上的貨櫃市集區轉型為客運轉運站，最快2027年完工啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府昨與鄉公所達成共識，將把自強路上的貨櫃市集區轉型為客運轉運站，最快2027年完工啟用。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣府昨與鄉公所達成共識，將把自強路上的貨櫃市集區轉型為客運轉運站，最快2027年完工啟用。圖／雲林縣交通工務局提供

麥寮 公車 貨櫃市集

延伸閱讀

雲林「類文化中心」麥寮社教園區 開館以來人氣增4倍

祈求全運會在雲林平安順利 張麗善親迎5廟神明駐駕體育場坐鎮

雲林首座停車場商城大樓開幕 商街藥妝美食購物一次到位

日夜搶修孤島脫困 雲林坪頂村對外聯絡道路颱風前搶通

相關新聞

每周近500車次客運運轉 麥寮轉運站定案地點曝光

雲林縣麥寮鄉每周近500車次公車運轉，但遲遲沒有轉運站，公車站點多數位於街區道路，影響當地交通，縣府規畫設置客運轉運站，...

台南青年研發ATM防詐警示系統 邊講電話邊提款就警告

面對詐騙手法推陳出新，台南青年組成的「さきとうはつたい（詐欺討伐隊）」團隊，以「人文AI」為核心，研發出「ATM提款防詐...

台灣府城隍廟百米巨龍府城祈福巡禮明登場 台南警加強交通疏導

台灣府城隍廟辦理「百米巨龍府城祈福巡禮活動」將於明上午8時起至12時登場，台南市警二分局預估中西區將湧入大批民眾共襄盛舉...

台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷 測速照相又民怨四起

台南樹谷園區樹谷大道慢車道大量機車飛快車禍死傷不斷，七月開始測速照相後因為速限降為時速40公里，有人收到5張、3張罰單才...

嘉義民雄大士爺文化祭熱鬧開跑 三天祭典祈求消災平安

一年一度的民雄大士爺文化祭今起登場，廟方今天清晨舉辦祈福儀式，董事長周漳炎率董監事及信眾團拜，為大士爺神尊開光，今起至9...

婦女再就業獎勵金單身也可領 助雲林75人圓夢

勞動部為鼓勵婦女再就業，祭出婦女再就業鼓勵金3萬元，雲林縣今年至今已有75名婦女成功就業領取，54歲婦女蔡慧美脫離職場3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。