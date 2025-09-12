台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷 測速照相又民怨四起

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷，測速照相速限40公里又民怨四起。被開單的多抱怨沒看到警告標誌。記者周宗禎／攝影
台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷，測速照相速限40公里又民怨四起。被開單的多抱怨沒看到警告標誌。記者周宗禎／攝影

台南樹谷園區樹谷大道慢車道大量機車飛快車禍死傷不斷，七月開始測速照相後因為速限降為時速40公里，有人收到5張、3張罰單才知有在測速，大罵政府搶錢不擇手段，有人抱怨警告標示、測速設備被樹擋住根本沒看到。因據稱不到一個月就開出數千張罰單，在地豐華里長謝成表示，40真的太低了，應該提升。

市警局交通大隊表示，該路段原本平均速限60公里，但是慢車道經常有機車高速行駛，短短幾百公尺路段已發生多次自撞死傷車禍，其中兩次死亡車禍也都是機車自撞，應樹谷園區管理單位建議在靠近科學園區聯絡道路段設置測速照相設備。

交通大隊長黃宗仁表示，因為地方反映速限太低，相關單位與立委、議員等民意代表勘查後，近日會再開會研商調整，但今年開始設置測速照相後就沒有再發生重大交通事故，取締超速還是會繼續。

豐華里長謝成說，附近道路速限都是60，唯獨這段每天數千輛機車出入南科的慢車道大降3分之1速限到40，雖然曾經發生A1死亡車禍，但不能因為個案，就這樣子不合理調降速限，附近有沒有住家，不知道基於什麼理由訂這麼低的速限。

有不少南科上班族在網路貼文抱怨，樹谷大道的測速照相啟用機車道限速40，被被連續開5天超速罰單。也有人自稱被連開3天。他們抱怨警告標語整個被樹擋住，從遠處看根本看不到、「就算看到了也來不及煞車」，急煞車因流量那麼大一定會有危險，要去監理站申訴。

不過警方表示，測速照相設備和警告標語都依交通專業規畫設置，就算遠處看可能被樹擋住，但只要不超速行駛，接近的時候都能夠清楚看到，夜間也有LED顯示。取締不是目的，測速後確實很少車禍，希望民眾不要超速、才能減少車禍事故。

台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷，測速照相速限40公里又民怨四起。被開單的多抱怨沒看到警告標誌。記者周宗禎／攝影
台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷，測速照相速限40公里又民怨四起。被開單的多抱怨沒看到警告標誌。記者周宗禎／攝影
台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷，測速照相速限40公里又民怨四起。被開單的多抱怨沒看到警告標誌。記者周宗禎／攝影
台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷，測速照相速限40公里又民怨四起。被開單的多抱怨沒看到警告標誌。記者周宗禎／攝影

