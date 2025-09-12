快訊

婦女再就業獎勵金單身也可領 助雲林75人圓夢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
勞動部祭出婦女再就業獎勵金，雲林縣今年已有75人領取。圖／虎尾就業中心提供
勞動部祭出婦女再就業獎勵金，雲林縣今年已有75人領取。圖／虎尾就業中心提供

勞動部為鼓勵婦女再就業，祭出婦女再就業鼓勵金3萬元，雲林縣今年至今已有75名婦女成功就業領取，54歲婦女蔡慧美脫離職場33年，經虎尾就業中心媒合成功就業，重新成為上班族。

知名熟食土雞供應大廠元進莊企業近年因鄉村人口外移，飽受招工困境，為此廣納中高齡、低收入戶、身心障礙者等不同族群，在雲林虎尾就業中心媒合下，脫離職場33年的蔡慧美獲得錄用食品處理工，重新成為上班族，也獲得婦女再就業鼓勵金3萬元。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，勞動部針對婦女推出再就業獎勵金，因家庭因素退出職場180天的婦女，如果經過公立就業服務機構推介就業滿90天，就具備申請資格，一次請領3萬元。

廖家偉表示，未婚女性因為照顧家庭因素退出職場180天，也可請領，雲林今年至今領取婦女再就業獎勵金的婦女已有75人。

廖家偉表示，離開職場多久並不是問題，關鍵在於是否願意跨出第一步。勞動部現行「僱用獎助措施」也提供企業每人每月9000元至1萬5000元不等補助，最長一年，以減輕用人成本。

職場 雲林 勞動部

