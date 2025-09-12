嘉義義民文化節取消賽神豬 改以神豬供品傳承忠義精神

嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。

客家鄉親義民爺祭典向來以「賽神豬」聞名，但因遭動保團體批評違反動保法，近年逐漸淡出。今年祭典由第二區鹿寮里及嘉義縣番路鄉、竹崎鄉信眾輪值承辦，共準備6隻神豬作為供品。信眾先購買屠宰後的豬隻，再以祭品形式供奉，取代過往自行飼養、競賽拚重的傳統方式。

嘉義縣客家協會理事長陳明鑑表示，祭典核心是感恩義民爺，並非在於比賽，形式改變不影響文化精神。大部分客家鄉親對於「神豬供品取代賽神豬」並無反對聲音，認為能兼顧信仰、文化與社會價值。不過，也有長者坦言少了比賽，熱鬧感大不如前。

參與祭祀大典有褒忠義民廟主委彭貴寶、理監事、議員陳柏麟及客家委員會副主委邱星崴等貴賓共同參拜，林瑞彥表示，義民爺象徵客家人保鄉衛土、忠勇無畏的精神，這份「硬頸」與「團結」的力量，不僅是客家文化的核心價值，更是嘉市推動文化永續與社區韌性關鍵動能；義民爺祭典不僅是宗教儀式，更承載歷史傳承與文化認同，凝聚鄉親心力，充分展現客家文化「重義、團結、堅毅」的精神。