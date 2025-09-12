嘉義義民文化節取消賽神豬 改以神豬供品傳承忠義精神
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。
客家鄉親義民爺祭典向來以「賽神豬」聞名，但因遭動保團體批評違反動保法，近年逐漸淡出。今年祭典由第二區鹿寮里及嘉義縣番路鄉、竹崎鄉信眾輪值承辦，共準備6隻神豬作為供品。信眾先購買屠宰後的豬隻，再以祭品形式供奉，取代過往自行飼養、競賽拚重的傳統方式。
嘉義縣客家協會理事長陳明鑑表示，祭典核心是感恩義民爺，並非在於比賽，形式改變不影響文化精神。大部分客家鄉親對於「神豬供品取代賽神豬」並無反對聲音，認為能兼顧信仰、文化與社會價值。不過，也有長者坦言少了比賽，熱鬧感大不如前。
參與祭祀大典有褒忠義民廟主委彭貴寶、理監事、議員陳柏麟及客家委員會副主委邱星崴等貴賓共同參拜，林瑞彥表示，義民爺象徵客家人保鄉衛土、忠勇無畏的精神，這份「硬頸」與「團結」的力量，不僅是客家文化的核心價值，更是嘉市推動文化永續與社區韌性關鍵動能；義民爺祭典不僅是宗教儀式，更承載歷史傳承與文化認同，凝聚鄉親心力，充分展現客家文化「重義、團結、堅毅」的精神。
市府民政處表示，嘉義褒忠義民廟1957年建廟以來，為雲嘉南地區唯一持續每年農曆7月20日舉辦傳統祭祀義民爺祭典的義民廟，已成為地方重要文化盛事。今年祭祀大典由第二區鹿寮、番路、竹崎輪值承辦祭典，上午11時敬上天、拜天公，下午6時義民爺千秋祭祀大典，下午7時至10時誦經法會、布袋戲扮仙。祭典活動莊嚴而隆重，傳承與保存客家人信仰及精神。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言