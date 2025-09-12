嘉義義民文化節取消賽神豬 改以神豬供品傳承忠義精神

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供

嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。

客家鄉親義民爺祭典向來以「賽神豬」聞名，但因遭動保團體批評違反動保法，近年逐漸淡出。今年祭典由第二區鹿寮里及嘉義縣番路鄉、竹崎鄉信眾輪值承辦，共準備6隻神豬作為供品。信眾先購買屠宰後的豬隻，再以祭品形式供奉，取代過往自行飼養、競賽拚重的傳統方式。

嘉義縣客家協會理事長陳明鑑表示，祭典核心是感恩義民爺，並非在於比賽，形式改變不影響文化精神。大部分客家鄉親對於「神豬供品取代賽神豬」並無反對聲音，認為能兼顧信仰、文化與社會價值。不過，也有長者坦言少了比賽，熱鬧感大不如前。

參與祭祀大典有褒忠義民廟主委彭貴寶、理監事、議員陳柏麟及客家委員會副主委邱星崴等貴賓共同參拜，林瑞彥表示，義民爺象徵客家人保鄉衛土、忠勇無畏的精神，這份「硬頸」與「團結」的力量，不僅是客家文化的核心價值，更是嘉市推動文化永續與社區韌性關鍵動能；義民爺祭典不僅是宗教儀式，更承載歷史傳承與文化認同，凝聚鄉親心力，充分展現客家文化「重義、團結、堅毅」的精神。

市府民政處表示，嘉義褒忠義民廟1957年建廟以來，為雲嘉南地區唯一持續每年農曆7月20日舉辦傳統祭祀義民爺祭典的義民廟，已成為地方重要文化盛事。今年祭祀大典由第二區鹿寮、番路、竹崎輪值承辦祭典，上午11時敬上天、拜天公，下午6時義民爺千秋祭祀大典，下午7時至10時誦經法會、布袋戲扮仙。祭典活動莊嚴而隆重，傳承與保存客家人信仰及精神。

嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供
嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，最受矚目的便是祭典已取消「賽神豬」，改以「神豬供品」呈現，體現時代轉型下的信仰傳承。圖／嘉市府提供

嘉義 客家文化

相關新聞

台南青年研發ATM防詐警示系統 邊講電話邊提款就警告

面對詐騙手法推陳出新，台南青年組成的「さきとうはつたい（詐欺討伐隊）」團隊，以「人文AI」為核心，研發出「ATM提款防詐...

通學回憶 台南37歲民德陸橋要拆了

早年有許多陸橋肩負學生通行安全，因年代久遠、橋身殘破變成危橋，南市北區民德國中前的民德陸橋將在19日拆解，另有3座學校前...

台南樹谷園區慢車道車禍死傷不斷 測速照相又民怨四起

台南樹谷園區樹谷大道慢車道大量機車飛快車禍死傷不斷，七月開始測速照相後因為速限降為時速40公里，有人收到5張、3張罰單才...

嘉義民雄大士爺文化祭熱鬧開跑 三天祭典祈求消災平安

一年一度的民雄大士爺文化祭今起登場，廟方今天清晨舉辦祈福儀式，董事長周漳炎率董監事及信眾團拜，為大士爺神尊開光，今起至9...

婦女再就業獎勵金單身也可領 助雲林75人圓夢

勞動部為鼓勵婦女再就業，祭出婦女再就業鼓勵金3萬元，雲林縣今年至今已有75名婦女成功就業領取，54歲婦女蔡慧美脫離職場3...

嘉義義民文化節取消賽神豬 改以神豬供品傳承忠義精神

嘉義市義民文化節祭典活動，昨晚在嘉義褒忠義民廟舉行義民爺千秋祭祀大典，由副市長林瑞彥擔任主祭官，祈求風調雨順、國泰民安，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。