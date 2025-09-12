今年文旦物以稀為貴 雲林郵局送暖不中斷採購百箱送弱勢
雲林縣斗六市國內文旦主產地之一，雲林郵局為協助在地小農及關懷弱勢，去年開始向小農採購文旦，送給弱勢家庭及特教學生，今年全台文旦減產，文旦物以稀為貴，雲林郵局仍向小農採購100箱文旦，分送給雲林家扶中心及雲林特教學校，預祝中秋佳節愉快。
斗六文旦肉Q多汁、味美，有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，為讓弱勢家庭也能在中秋節品嘗到在地美味，雲林郵局與台灣郵政協會去年向斗六小農採購文旦，分送弱勢家庭，今年颱風重創南部文旦產地，斗六文旦也減產2成，市場非常搶手，為不讓弱勢家庭失望，雲林郵局今年仍持續採購文旦送給弱勢。
雲林郵局今年採購100箱文旦，分送給雲林家扶中心及雲林特殊教育學校，雲林郵局局長翁曉慧表示，雲林郵局自去年起與台灣郵政協會合作，直接向在地小農採購文旦，支持在地農業之餘，也將農產化作祝福送至弱勢家庭。
翁曉慧表示，今年文旦減產，郵局仍持續推動公益採購，讓「郵政送暖」不中斷，希望此舉不僅為弱勢學童及家庭提供溫暖，同時也支持在地小農，達到雙重公益效果，也希望藉此拋磚引玉，讓更多人響應，關懷弱勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言