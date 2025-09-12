快訊

今年文旦物以稀為貴 雲林郵局送暖不中斷採購百箱送弱勢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市國內文旦主產地之一，雲林郵局為協助在地小農及關懷弱勢，去年開始向小農採購文旦，送給弱勢家庭及特教學生，今年全台文旦減產，文旦物以稀為貴，雲林郵局仍向小農採購100箱文旦，分送給雲林家扶中心及雲林特教學校，預祝中秋佳節愉快。

斗六文旦肉Q多汁、味美，有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，為讓弱勢家庭也能在中秋節品嘗到在地美味，雲林郵局與台灣郵政協會去年向斗六小農採購文旦，分送弱勢家庭，今年颱風重創南部文旦產地，斗六文旦也減產2成，市場非常搶手，為不讓弱勢家庭失望，雲林郵局今年仍持續採購文旦送給弱勢。

雲林郵局今年採購100箱文旦，分送給雲林家扶中心及雲林特殊教育學校，雲林郵局局長翁曉慧表示，雲林郵局自去年起與台灣郵政協會合作，直接向在地小農採購文旦，支持在地農業之餘，也將農產化作祝福送至弱勢家庭。

翁曉慧表示，今年文旦減產，郵局仍持續推動公益採購，讓「郵政送暖」不中斷，希望此舉不僅為弱勢學童及家庭提供溫暖，同時也支持在地小農，達到雙重公益效果，也希望藉此拋磚引玉，讓更多人響應，關懷弱勢。

