台南青年研發ATM防詐警示系統 邊講電話邊提款就警告

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南公共參與行動計畫「詐欺討伐隊」研發「ATM提款防詐警示系統」，會偵測「邊講電話邊提款」情境，即時出現警示畫面提醒民眾。圖／研考會提供
台南公共參與行動計畫「詐欺討伐隊」研發「ATM提款防詐警示系統」，會偵測「邊講電話邊提款」情境，即時出現警示畫面提醒民眾。圖／研考會提供

面對詐騙手法推陳出新，台南青年組成的「さきとうはつたい（詐欺討伐隊）」團隊，以「人文AI」為核心，研發出「ATM提款防詐警示系統」，可偵測民眾是否「邊講電話邊提款」，並透過提款機上的語音或畫面即時提醒，降低受騙風險。

市長黃偉哲表示，面對詐騙手法不斷翻新，如何善用科技協助民眾提升警覺，成為重點工作之一。其中針對提款機前常見詐騙集團以電話遙控民眾轉帳的案例。

該系統針對詐騙集團常透過電話遙控民眾至提款機轉帳的情境，設計AI即時辨識機制，能偵測是否出現「邊講電話邊提款」等異常行為，並透過語音或畫面，在A T M上面彈窗即時提醒，協助降低民眾受騙風險。

南市研考會說，為防範詐騙集團利用自動櫃員機（ATM）提領贓款，台南市政府與金融機構在今年5月合作推動「口罩ATM」試驗計畫，要求民眾在提款時暫時脫下口罩與安全帽，露出全臉以利辨識，並透過語音警示提醒當事人及周遭民眾。

這次的系統是在市府智慧發展中心原有「口罩識別」技術基礎上，再進一步導入「異常通話行為自動偵測技術」，使提款行為監測與防詐預警網路更趨完整。

團隊隊長鄭富方就讀清華大學，自高中即專注資安領域，曾多次奪下資訊競賽佳績，他強調科技創新須兼顧人文價值，才能真正回應社會需求。

他提到創意發想是日本大阪府議會最近通過新法，禁止65歲以上長者邊講電話邊操作ATM，並要求金融機構替高齡客戶設定每日轉帳上限，以降低詐騙風險。同時，日本警察廳也正研議限制75歲以上長者每日最多轉帳30萬日圓。希望透過制度性限制，減少高長者遭詐騙的情況。

此計畫為「114年台南公共參與行動計畫」的一環，黃偉哲強調，青年是城市發展的重要動能，市府將持續支持青年提出解方，成為社會改變的力量。研考會將於11月底舉辦成果展，有展示、樂團、街頭藝人與青年市集，展現青年的創意與活力。

台南公共參與行動計畫「詐欺討伐隊」研發「ATM提款防詐警示系統」，會偵測「邊講電話邊提款」情境，即時出現警示畫面提醒民眾。圖／研考會提供
台南公共參與行動計畫「詐欺討伐隊」研發「ATM提款防詐警示系統」，會偵測「邊講電話邊提款」情境，即時出現警示畫面提醒民眾。圖／研考會提供
台南公共參與行動計畫「詐欺討伐隊」研發「ATM提款防詐警示系統」，會偵測「邊講電話邊提款」情境，即時出現警示畫面提醒民眾。圖／研考會提供
台南公共參與行動計畫「詐欺討伐隊」研發「ATM提款防詐警示系統」，會偵測「邊講電話邊提款」情境，即時出現警示畫面提醒民眾。圖／研考會提供
台南公共參與行動計畫「詐欺討伐隊」研發「ATM提款防詐警示系統」，會偵測「邊講電話邊提款」情境，即時出現警示畫面提醒民眾。圖／研考會提供
台南公共參與行動計畫「詐欺討伐隊」研發「ATM提款防詐警示系統」，會偵測「邊講電話邊提款」情境，即時出現警示畫面提醒民眾。圖／研考會提供

