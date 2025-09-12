快訊

阿里山咖啡王子方政倫 融合製茶及咖啡技法創新「啡葉紅茶」驚豔市場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供

嘉義縣阿里山鄉近年憑藉得天獨厚地理環境與氣候條件，成為台灣咖啡重要產區，更在國際市場嶄露頭角。其中，阿里山鄒族青年方政倫，被譽為「咖啡王子」，他不僅曾在第1屆全國咖啡豆評鑑比賽勇奪冠軍，也因勇於嘗試創新，被業界稱為「咖啡實驗家」，近年融合製茶及咖啡技法創新「啡葉紅茶」驚豔市場。

方政倫在阿里山家鄉經營「鄒築園」，專注咖啡栽培、烘焙及風味研發。近年來，他將目光從咖啡豆延伸到枝葉，成功開發出稀有的「啡葉紅茶」。這款獨特茶飲結合阿里山高山茶工藝與咖啡厭氣發酵手法，透過無氧發酵，將原本只是陪伴咖啡豆生長綠葉，轉化為帶有獨特風味的茶品。

方政倫說，啡葉紅茶的製程從咖啡園嫩葉採摘，到烘焙風味研發，極為費工，7公斤咖啡嫩葉僅能製成1公斤紅茶，產量十分有限，這樣產品無法輕易大量生產，但也因其稀有與獨特，成為世界少見的風味實驗。

「這不僅僅是一杯茶，而是一場探索未知的旅程」，方政倫形容，啡葉紅茶在清新的草本氣息中，交織著蜜甜、果韻與淡淡巧克力香氣，讓人既感熟悉卻又充滿驚喜。這樣的風味並非單純模仿，而是咖啡與茶文化相互交融後的全新創作。方政倫坦言，啡葉紅茶需要土地滋養、職人耐心，更需要對未知風味的勇氣。他希望透過這樣的實驗精神，展現阿里山不僅能種出世界級咖啡，也能延伸出更多元的飲品文化。

由於產量稀少，啡葉紅茶無法大量接受預訂，目前僅能在阿里山鄉「鄒築園」現場品嘗。能親身品味遊客，不僅是在喝茶，更是參與一場世界極為罕見的風味體驗。方政倫的創新飲品為當地產業注入新亮點，希望透過這樣突破，讓更多人認識阿里山不只是茶與咖啡的故鄉，更是孕育創意與驚喜的寶地。

阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場，圖為咖啡園嫩葉採摘。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場，圖為咖啡園嫩葉採摘。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供
阿里山咖啡王子方政倫融合製茶及咖啡技法，創新飲品「啡葉紅茶」驚豔市場。圖／ 方政倫提供

