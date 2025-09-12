聽新聞
台南潟湖沙洲復育 政院全額補助11.9億

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
丹娜絲颱風暴潮由七股潟湖北潮口湧入，一度造成社區積淹水，台南市水利局提出短中長期海岸沙洲復育計畫，總經費達11.9億元，獲行政院同意全額補助。圖為七股潟湖北潮口。圖／南市水利局提供
丹娜絲颱風暴潮由七股潟湖北潮口湧入，一度造成社區積淹水，台南市水利局提出短中長期海岸沙洲復育計畫，總經費達11.9億元，獲行政院同意全額補助。圖為七股潟湖北潮口。圖／南市水利局提供

丹娜絲颱風不僅對台南七股沿海造成嚴重衝擊，更吹出七股潟湖沙洲的脆弱性，台南市政府災後向中央爭取11.9億元短、中、長期海岸沙洲復育經費，行政院研議後，拍板同意全額補助，期望提升台南市沿海地區整體防災效能。

丹娜絲颱風強襲，七股浮標紀錄浪高一度飆升至5.7公尺，狂浪暴潮經由七股潟湖北潮口沿大寮排水倒灌西寮社區，造成短暫淹水；行政院長卓榮泰災後視察時，居民紛紛反映潟湖沙洲破口導致海水倒灌，盼政府重視。

