台南潟湖沙洲復育 政院全額補助11.9億

丹娜絲颱風不僅對台南七股沿海造成嚴重衝擊，更吹出七股潟湖沙洲的脆弱性，台南市政府災後向中央爭取11.9億元短、中、長期海岸沙洲復育經費，行政院研議後，拍板同意全額補助，期望提升台南市沿海地區整體防災效能。

丹娜絲颱風強襲，七股浮標紀錄浪高一度飆升至5.7公尺，狂浪暴潮經由七股潟湖北潮口沿大寮排水倒灌西寮社區，造成短暫淹水；行政院長卓榮泰災後視察時，居民紛紛反映潟湖沙洲破口導致海水倒灌，盼政府重視。