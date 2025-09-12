通學回憶 台南37歲民德陸橋要拆了

早年有許多陸橋肩負學生通行安全，因年代久遠、橋身殘破變成危橋，南市北區民德國中前的民德陸橋將在19日拆解，另有3座學校前的陸橋也將在年底前拆除，議員要求陸橋拆除需有配套措施保障通學安全，市府指出，陸橋使用率不高，身障者與長者通行不便，會逐漸拆除，回歸人本交通做好號誌和標線等安全規畫。

民德陸橋建於1988年，有37年歷史，位在西門路與公園北路口，曾是師生倚重的重要通道，因年久失修水泥、磁磚剝落危及公共安全，加上使用率低，經評估後決定拆除。

市府工務局公告將在本月15日至19日進行相關作業，19日晚間10時動工拆除至隔日清晨5時，不少人不捨說「共同記憶要消失了」。

工務局養護工程科長范炅燁表示，民德陸橋因橋墩與樓梯占據人行空間，加上學校爭取設置通學步道，經評估後決定拆除，今年陸續納入拆除計畫的還包括東區勝利國小前的懷恩陸橋、大光國小前的念慈陸橋，以及開元國小前的開元天橋，目前均已進入報廢程序，預計年底前逐步拆除。另中西區金華路協進國小前人行陸橋，已在2022年底拆除，

身為民德國中校友的市議員沈震東表示，在中央支持下，順利爭取到西門路路平專案與通學步道的建置，在學生上下學及新開幕的新光三越小北門店等營業尖峰時段，透過專用時相、左轉專用道及行穿線標線改善，取代陸橋功能，呼籲市府要持續監測車流和人流，持續改善民德商圈的交通繁榮。

范炅燁說，現行「人本交通」政策，對於使用率低、妨礙人行空間的天橋與陸橋，都會進行檢討。過去的設計思維多是「人要讓車」，因此大量興建天橋、地下道；但對於坐輪椅或需要無障礙通行的族群反而不便。現在轉向以「行人優先」為原則，調整都市設計，讓道路更符合使用者需求。