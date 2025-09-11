嘉義褒忠義民廟祭典 持續傳承客家人忠義精神

嘉義褒忠義民廟今天舉行義民爺千秋祭祀大典，客委會副主任委員邱星崴晚間出席表示，義民爺信仰不只侷限於台灣，在日本、東南亞地區也有，持續傳承客家人的忠義精神。

嘉義「114年義民文化節」祭典活動，於晚上在嘉義褒忠義民廟舉行祭祀大典，由邱星崴、嘉義市副市長林瑞彥擔任主祭官，民進黨立委王美惠以及褒忠義民廟理監事委員、多名嘉義縣市議員等人共同參拜祈福。

邱星崴致詞表示，今天上午參與新竹義民廟相關祭祀活動，下午就到嘉義褒忠義民廟參加祭祀大典，深刻感受到客家人的忠義精神世代傳承。

邱星崴說，義民爺的信仰不只侷限於台灣，在日本、東南亞地區也有，義民爺精神透過客家人傳到各地，每個地區的義民爺信仰非常多元，不管是不是客家人，都可以祭拜義民爺，並持續傳承客家人的忠義精神。

林瑞彥說，嘉義市政府近幾年持續推動客家文化，並與客委會合作舉辦客家文化相關活動，且還發表客家繪本，用教育傳承方式，讓客家文化向下紮根，即使孩童不是客家人，也能從中了解並學習客家人忠義、團結、硬頸精神。

林瑞彥表示，嘉義褒忠義民廟自民國46年建廟以來，為雲嘉南地區唯一持續在每年農曆7月20日舉辦傳統祭祀義民爺祭典的義民廟，已成為地方重要文化盛事。每年祭典活動莊嚴隆重，傳承與保存客家人信仰及精神。