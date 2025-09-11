快訊

Lulu、陳漢典閃電公開喜訊！登記時間點曝光 要飛「這處」拍婚紗

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓1：8慘敗 想拚冠軍戰門票很難

嘉義褒忠義民廟祭典 持續傳承客家人忠義精神

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義褒忠義民廟今天舉行義民爺千秋祭祀大典，客委會副主任委員邱星崴晚間出席表示，義民爺信仰不只侷限於台灣，在日本、東南亞地區也有，持續傳承客家人的忠義精神。

嘉義「114年義民文化節」祭典活動，於晚上在嘉義褒忠義民廟舉行祭祀大典，由邱星崴、嘉義市副市長林瑞彥擔任主祭官，民進黨立委王美惠以及褒忠義民廟理監事委員、多名嘉義縣市議員等人共同參拜祈福。

邱星崴致詞表示，今天上午參與新竹義民廟相關祭祀活動，下午就到嘉義褒忠義民廟參加祭祀大典，深刻感受到客家人的忠義精神世代傳承。

邱星崴說，義民爺的信仰不只侷限於台灣，在日本、東南亞地區也有，義民爺精神透過客家人傳到各地，每個地區的義民爺信仰非常多元，不管是不是客家人，都可以祭拜義民爺，並持續傳承客家人的忠義精神。

林瑞彥說，嘉義市政府近幾年持續推動客家文化，並與客委會合作舉辦客家文化相關活動，且還發表客家繪本，用教育傳承方式，讓客家文化向下紮根，即使孩童不是客家人，也能從中了解並學習客家人忠義、團結、硬頸精神。

林瑞彥表示，嘉義褒忠義民廟自民國46年建廟以來，為雲嘉南地區唯一持續在每年農曆7月20日舉辦傳統祭祀義民爺祭典的義民廟，已成為地方重要文化盛事。每年祭典活動莊嚴隆重，傳承與保存客家人信仰及精神。

嘉義 客家人 客委會 王美惠 民進黨 客家文化

延伸閱讀

風災後重燃棒球魂！嘉市KANO棒球場修復完工職棒2戰湧逾萬人

嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳

迎接嘉義諸羅建城321周年好戲連臺 點亮秋冬觀光熱潮

嘉義男拿走鄰人3條麻繩 竊盜罪判罰3千

相關新聞

嘉市光織影舞迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」奇幻光影 搶先曝光

2025「嘉義市光織影舞」將在10月4日至10月19日登場，市府今年再度展現吸睛創新手法，以超過150年歷史、家喻戶曉的...

黃敏惠奪首屆永續治理首長獎 嘉市府11獎入袋躍升永續城市「典範」

台灣永續能源研究基金會（TAISE）日前公布「2025台灣永續行動獎」得獎名單，嘉市府表現亮眼，連續3年獲獎，成績逐年攀...

陳椒華稱風災後公務人員都在放假 南市府強硬提告：為公務員討公道

台南市受到丹娜絲颱風重創，前立委陳椒華7月19日於臉書發文，指稱「大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災」。台南市政府...

嘉義文化路商圈半年吸客逾736萬人次 市府啟動食安及環境稽查

嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，由建設處主政，會同環保局、衛生局及...

台南市北區40年歷史陸橋要拆了 警公布施工交管禁止通行範圍

台南市工務局將於9月19日星期五晚間10時至20日星期六凌晨5時，拆除北區具有40年歷史的民德陸橋，由於西門路為南北向主...

台南七股潟湖沙洲復育計畫 行政院拍板同意補助11.9億

丹娜絲颱風不僅對台南七股沿海造成嚴重衝擊，更吹出七股潟湖沙洲的脆弱性，台南市政府災後積極向中央爭取11.9億短、中、長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。