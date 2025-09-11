黃敏惠奪首屆永續治理首長獎 嘉市府11獎入袋躍升永續城市「典範」

台灣永續能源研究基金會（TAISE）日前公布「2025台灣永續行動獎」得獎名單，嘉市府表現亮眼，連續3年獲獎，成績逐年攀升，今年一舉抱回11項大獎。市長黃敏惠更榮獲首屆「台灣傑出永續治理首長獎」最高等級「典範」殊榮，展現卓越施政成果與永續領導力，下午在台北世貿一館由立法院前院長王金平頒獎。

黃敏惠指出，面對極端氣候，永續發展已是城市治理的核心。嘉市近年推動「新永續出發」十大旗艦計畫，率全國非六都之先1月16日施行嘉市淨零排放永續管理自治條例，將2050淨零排放入法，展現市府對環境責任決心。她強調，永續發展須兼顧經濟、社會與環境三大面向，這次榮耀並非屬於個人，是市民與市府團隊共同努力的成果。

嘉市共獲1特優、3金、3銀、4銅等11獎，含金量再創新高。文化局以「木都嘉義 舊屋新力」推動老屋再利用及地方創生，奪新增特優獎；社會處「嘉有社企．城市新活力」、警察局「安全永續AI智能巡警」及環保局「資資不倦循環永續」分獲金獎。

環保局以「全電資收車」等方案展現減碳實力，市民回收率提升至5成以上，全台首創全電動回收車更成永續亮點。觀光新聞處「AI辨識大聲公救人」勇奪銀獎，透過AI辨識系統強化水域安全，已成全國縣市觀摩對象；建設處「嘉市減碳生力軍」、消防局「防災共好安心護嘉」及衛生局「TEENS玩心說」等計畫，也各自展現城市韌性與多元健康成果。