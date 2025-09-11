陳椒華稱風災後公務人員都在放假 南市府強硬提告：為公務員討公道

台南市受到丹娜絲颱風重創，前立委陳椒華7月19日於臉書發文，指稱「大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災」。台南市政府認為此說法與事實不符，依災害防救法第53條第3項向台南地檢署提出刑事告發。陳椒華今天下午前往台南市警局製作筆錄。

市府強調，造謠絕非監督，陳椒華不顧事實與數據，持續散播錯誤訊息。此次提告目的有二：其一，替日夜投入救災及復原的公務員討回公道，拒絕抹黑；其二，身為教授與前民代，陳椒華具社會影響力，更應對言論負責。

南市府逐一駁斥陳椒華臉書發文內容，強調市府在風災當下即啟動安置與社福動員，7月5日起災害應變中心已開設運作，7月7日市長率市府團隊與中央、國軍、台電..等協調救災事宜；7月5日晚間起開設29處避難收容所、累計收容 314 人；7月7日至7月9日關懷2822位獨居長者，同步啟動沐浴車、實物銀行等多項支援，以上作為皆屬「立即協助」，並未出現陳椒華所指「一星期放假、無人救災」「災後二星期看到許多受災戶沒有得到協助」的情形。陳椒華的發文已損及公務員群體名譽。

其次，市府在7月10日起與志工協力分送社會各界湧入的帆布及物資，陳椒華指「多數屋頂連帆布覆蓋也沒得到協助，甚至有人爬屋頂受傷」是將個別或早期短缺情形擴大敘述為「多數沒協助」，屬失實的概括。

第三、市長黃偉哲市長7月7日立即前往麻豆等重災區、7月8日市長陪同行政院長官赴麻豆、北門視察災情等諸多勘災行程，實非陳椒華所指「看不到市長於災後一星期到重災區」。

南市府強調，陳椒華所指「看不到大部分公務人員投入救災」更屬荒謬，7月7日凌晨，災區公所公務員就已開始搶救災、安置災民，市長黃偉哲更指揮救災，調動國軍救出50多名災民。

南市府指出，災後兩周，社會關注焦點多在電力恢復，但公務員協助農損、禽畜屍體清運、廢棄物清理等工作時，「未必能像民代一樣穿著背心，多是搶時間、加速處理」，方能在災後10天迅速清出半年份的垃圾量、處理2萬7千棵樹倒等等。陳椒華卻罔顧事實數據，災後兩個月了，仍執迷不悟，持續散播錯誤訊息。

針對陳椒華所指「7月8日上午降級為二級開設，人員解編回到局處，錯失黃金時間」，南市府嚴加駁斥，直呼「實屬扭曲事實，企圖混淆視聽！」。南市府表示，隨著颱風丹娜絲遠離，市級災害應變中心「調整為二級一階開設」，是依規定轉入復原指揮，並非「解編」或停止運作；同日各區公所同步調整仍維持開設。

南市府強調，「監督應建立在事實與證據上！不應以監督為名，行造謠之實」，從市府、各公所值勤表可清楚看見，災後第一時間，市長率市府團隊及時救災、調度資源、扛起職責。

陳椒華身為教授、前民意代表，其言行影響力遠勝一般民眾，更應就事論事。其臉書發文恐誤導社會大眾以為「災後台南公務人員都在放假」。南市府指出，陳椒華的不當作為只會混淆是非、帶壞孩子與下一代的公民素養。市府尊重基於事實的監督，但反對以失真敘事抹煞第一線的專業與辛勞。