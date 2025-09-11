雲林食品業者30天內未付57元資遣費 遭罰30萬

雲林縣某食品公司4月時資遣僅上一天班的1名員工，承諾給付1天薪資與新台幣57元資遣費，但未依勞基法規定30日內給付資遣費，該員工向雲林縣政府投訴，縣府依法開罰30萬元。

雲林縣勞動暨青年事務發展處長張世忠今天告訴中央社記者，依勞動基準法規定，雇主終止勞動契約應依規定發給勞工資遣費，且於終止勞動契約三十日內發給。未依規定給付處30萬元以上150萬元以下罰鍰。

張世忠說，經調查這家食品公司確定未在30天內給付57元資遣費，只能依規定裁罰。依法令規定最低要處30萬元罰鍰，實不符合比例原則，但縣府只能依法行事。

針對此現象，張世忠說，縣府已向中央反映，修改法令降低處罰金額，或增加非故意及情節輕微且願意立刻改善的雇主可微罪不舉，避免鉅額罰鍰壓垮微型事業單位。