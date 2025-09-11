快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義文化路商圈半年吸客逾736萬人次 市府啟動食安及環境稽查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
交通部觀光署最新統計，文化路商圈2025年上半年吸引了高達736萬7112人次的訪客，不僅超越阿里山，更穩居嘉義最熱門景點之首。圖／嘉市府提供
交通部觀光署最新統計，文化路商圈2025年上半年吸引了高達736萬7112人次的訪客，不僅超越阿里山，更穩居嘉義最熱門景點之首。圖／嘉市府提供

嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，由建設處主政，會同環保局、衛生局及工務處，針對食品安全、環境衛生及路面占用等問題展開輔導與稽核作業，全面提升商圈整體品質。

市長黃敏惠表示，根據交通部觀光署最新統計，文化路商圈2025年上半年吸引了高達736萬7112人次的訪客，不僅超越阿里山，更穩居嘉義最熱門景點之首。這項亮眼成績，是市政府團隊與所有店家、攤商共同努力的成果，也更需要大家齊心維護商圈的良好形象。

建設處處長呂獎慧指出，文化路商圈是嘉義市的觀光門面與市民生活重心，市府已啟動油汙源頭管理機制，並透過聯合稽查加強商圈整體的環境及食安維護。此次行動不只是稽查，更是輔導，期望透過公私協力，讓文化路商圈邁向更整潔、更安全、更有秩序的未來。

市府積極發送宣導單，提醒店家與攤商落實「廚餘、廢油不進溝」、「今日垃圾今日清」等環境衛生原則，共同打造乾淨友善的商圈環境。未來將持續透過不定期稽查，鼓勵業者落實食安與環保措施，讓文化路夜市成為全台最具魅力的觀光典範。

建設處表示，稽查工作沒有時間表，將會不定期進行輔導及稽查作業，呼籲所有店家與攤商攜手合作，持續提升服務與環境品質，讓文化路不僅延續在地美食魅力，更成為嘉義市城市風貌與人文底蘊的最佳展現。

嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，積極發送宣導單，提醒店家與攤商落實「廚餘、廢油不進溝」、「今日垃圾今日清」等環境衛生原則。圖／嘉市府提供
嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，積極發送宣導單，提醒店家與攤商落實「廚餘、廢油不進溝」、「今日垃圾今日清」等環境衛生原則。圖／嘉市府提供
嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，積極發送宣導單，提醒店家與攤商落實「廚餘、廢油不進溝」、「今日垃圾今日清」等環境衛生原則。圖／嘉市府提供
嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，積極發送宣導單，提醒店家與攤商落實「廚餘、廢油不進溝」、「今日垃圾今日清」等環境衛生原則。圖／嘉市府提供

嘉義 攤商 衛生局

延伸閱讀

風災後重燃棒球魂！嘉市KANO棒球場修復完工職棒2戰湧逾萬人

嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳

迎接嘉義諸羅建城321周年好戲連臺 點亮秋冬觀光熱潮

嘉義男拿走鄰人3條麻繩 竊盜罪判罰3千

相關新聞

嘉市光織影舞迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」奇幻光影 搶先曝光

2025「嘉義市光織影舞」將在10月4日至10月19日登場，市府今年再度展現吸睛創新手法，以超過150年歷史、家喻戶曉的...

黃敏惠奪首屆永續治理首長獎 嘉市府11獎入袋躍升永續城市「典範」

台灣永續能源研究基金會（TAISE）日前公布「2025台灣永續行動獎」得獎名單，嘉市府表現亮眼，連續3年獲獎，成績逐年攀...

陳椒華稱風災後公務人員都在放假 南市府強硬提告：為公務員討公道

台南市受到丹娜絲颱風重創，前立委陳椒華7月19日於臉書發文，指稱「大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災」。台南市政府...

嘉義文化路商圈半年吸客逾736萬人次 市府啟動食安及環境稽查

嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，由建設處主政，會同環保局、衛生局及...

台南市北區40年歷史陸橋要拆了 警公布施工交管禁止通行範圍

台南市工務局將於9月19日星期五晚間10時至20日星期六凌晨5時，拆除北區具有40年歷史的民德陸橋，由於西門路為南北向主...

台南七股潟湖沙洲復育計畫 行政院拍板同意補助11.9億

丹娜絲颱風不僅對台南七股沿海造成嚴重衝擊，更吹出七股潟湖沙洲的脆弱性，台南市政府災後積極向中央爭取11.9億短、中、長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。