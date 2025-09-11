嘉義文化路商圈半年吸客逾736萬人次 市府啟動食安及環境稽查

嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，由建設處主政，會同環保局、衛生局及工務處，針對食品安全、環境衛生及路面占用等問題展開輔導與稽核作業，全面提升商圈整體品質。

市長黃敏惠表示，根據交通部觀光署最新統計，文化路商圈2025年上半年吸引了高達736萬7112人次的訪客，不僅超越阿里山，更穩居嘉義最熱門景點之首。這項亮眼成績，是市政府團隊與所有店家、攤商共同努力的成果，也更需要大家齊心維護商圈的良好形象。

建設處處長呂獎慧指出，文化路商圈是嘉義市的觀光門面與市民生活重心，市府已啟動油汙源頭管理機制，並透過聯合稽查加強商圈整體的環境及食安維護。此次行動不只是稽查，更是輔導，期望透過公私協力，讓文化路商圈邁向更整潔、更安全、更有秩序的未來。

市府積極發送宣導單，提醒店家與攤商落實「廚餘、廢油不進溝」、「今日垃圾今日清」等環境衛生原則，共同打造乾淨友善的商圈環境。未來將持續透過不定期稽查，鼓勵業者落實食安與環保措施，讓文化路夜市成為全台最具魅力的觀光典範。