快訊

非需事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市北區40年歷史陸橋要拆了 警公布施工交管禁止通行範圍

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市北區具有40年歷史的民德陸橋即將拆除，轄區第五警分局今公布拆除工程公告禁止通行範圍。記者袁志豪／翻攝
台南市北區具有40年歷史的民德陸橋即將拆除，轄區第五警分局今公布拆除工程公告禁止通行範圍。記者袁志豪／翻攝

台南市工務局將於9月19日星期五晚間10時至20日星期六凌晨5時，拆除北區具有40年歷史的民德陸橋，由於西門路為南北向主要幹道，上、下班（學）時間車流量大，施工時段特擇於夜間時段施作，轄區第五警分局今公布拆除工程期間公告禁止通行範圍。

分局指出，施工期間，由西門路65巷延伸，經西門路四段33巷、西門路四段19巷、西門路四段7巷、西門路四段與公園北路口（北往南方向）及西門路四段與公園北路口經西門路四段15巷、小北路（南往北方向），管制陸橋周邊雙向封路。

分局表示，現場將有6名義交人員在場管制車輛禁駛入該管制通行路口，施工時間定於夜間10時起，拆除前時段分局警將加強周邊公園北路、小北路、民德路等沿線路況查報，遇有壅塞情形立即派員加強交通疏導，減輕影響民眾通行不便。

分局表示，工程施工處長期為警力交通崗疏導重要熱點，將保障用路人行車安全，施工路段將派有工程義交疏導，請用路人注意通行安全，並配合施工交通指揮。

台南市北區具有40年歷史的民德陸橋即將拆除，轄區第五警分局今公布拆除工程公告禁止通行範圍。記者袁志豪／翻攝
台南市北區具有40年歷史的民德陸橋即將拆除，轄區第五警分局今公布拆除工程公告禁止通行範圍。記者袁志豪／翻攝

工時

延伸閱讀

苑裡年度限定版「鬼門關夜市」9月20日登場 交管時間出爐

回憶再見！台南民德國中陸橋19日深夜拆除 年底前再拆3座

中醫大商圈停車好難！中賓立體停車場新增776停車位 明年底試營運

籃球／總統盃3對3北區預賽周末登場 尚韋帆、張羽霖分頭出擊

相關新聞

嘉市光織影舞迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」奇幻光影 搶先曝光

2025「嘉義市光織影舞」將在10月4日至10月19日登場，市府今年再度展現吸睛創新手法，以超過150年歷史、家喻戶曉的...

嘉義文化路商圈半年吸客逾736萬人次 市府啟動食安及環境稽查

嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，由建設處主政，會同環保局、衛生局及...

台南市北區40年歷史陸橋要拆了 警公布施工交管禁止通行範圍

台南市工務局將於9月19日星期五晚間10時至20日星期六凌晨5時，拆除北區具有40年歷史的民德陸橋，由於西門路為南北向主...

台南七股潟湖沙洲復育計畫 行政院拍板同意補助11.9億

丹娜絲颱風不僅對台南七股沿海造成嚴重衝擊，更吹出七股潟湖沙洲的脆弱性，台南市政府災後積極向中央爭取11.9億短、中、長期...

風災後修繕新選擇！南市文化局推出舊瓦媒合平台 守護獨特建築風貌

受丹娜絲颱風影響，造成台南溪北、沿海地區上萬戶民宅屋頂遭掀翻，透過政府媒合，截至目前登記修繕媒合者達3570戶，其中，9...

嘉義縣民雄民權路出現天坑 中埔忠全橋基座淘空均封閉

嘉義縣中埔鄉石硦村忠全橋因豪雨橋梁基座淘空、橋面彎曲，基於安全考量，相關單位今早10時起實施全線封閉。民雄鄉頂寮村民權路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。