台南市北區40年歷史陸橋要拆了 警公布施工交管禁止通行範圍

台南市工務局將於9月19日星期五晚間10時至20日星期六凌晨5時，拆除北區具有40年歷史的民德陸橋，由於西門路為南北向主要幹道，上、下班（學）時間車流量大，施工時段特擇於夜間時段施作，轄區第五警分局今公布拆除工程期間公告禁止通行範圍。

分局指出，施工期間，由西門路65巷延伸，經西門路四段33巷、西門路四段19巷、西門路四段7巷、西門路四段與公園北路口（北往南方向）及西門路四段與公園北路口經西門路四段15巷、小北路（南往北方向），管制陸橋周邊雙向封路。

分局表示，現場將有6名義交人員在場管制車輛禁駛入該管制通行路口，施工時間定於夜間10時起，拆除前時段分局警將加強周邊公園北路、小北路、民德路等沿線路況查報，遇有壅塞情形立即派員加強交通疏導，減輕影響民眾通行不便。