林保署嘉義分署林下良品 推出「諸羅山茶啤酒」

中央社／ 嘉義縣11日電

林業及自然保育署嘉義分署以台灣山茶新品系「諸羅山茶」與蔡氏啤酒廠合作，精釀具茶香回甘韻味「諸羅山茶啤酒」，今天首度在台北市的超市亮相展售，盼增進農民收益。

林保署嘉義分署今天發布新聞稿表示，即日起連續19天在台北市微風廣場微風超市舉辦「林下良品饗宴微風」展售活動，推出全新「諸羅山茶啤酒」，結合友善森林經營、生態棲地保育與精品美食概念，打造「米其林主廚的森林餐桌」。

嘉義分署分署長李定忠表示，諸羅山茶是林下經濟栽植台灣山茶全新發現品系，經分子技術鑑定具有嘉義地區獨特基因特色，產量少而價值高，此次採用中埔鄉石壁頭森林生長的諸羅山茶與蔡氏啤酒廠合作精釀「諸羅山茶啤酒」，呈現清爽啤酒口感與茶香回甘的成熟韻味。

另外，此次還展售原住民農林業生產合作社、草山社區合作社、嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社及阿里山鄉十字社區發展協會等產製產品，推廣林下經濟森林蜜、蜂花粉、阿里山森林蜜啤酒、花粉金磚、段木香菇及諸羅樹蛙友善棲地竹筍。

李定忠說，活動期間將推出段木香菇及台灣金線連創意餐食試吃，並提供展櫃消費滿千元贈送金線連養生帖或諸羅山茶啤酒2選1的優惠活動，希望民眾品嚐森林好味道之餘，以實際消費支持在地林農。

李定忠強調，為發展與森林循環共生的林下經濟，嘉義分署推出「林下良品」專屬品牌，期待透過產品推廣，讓林下經濟產業穩定成長，擴大林農收益並振興山村經濟。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 微風

嘉市光織影舞迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」奇幻光影 搶先曝光

2025「嘉義市光織影舞」將在10月4日至10月19日登場，市府今年再度展現吸睛創新手法，以超過150年歷史、家喻戶曉的...

嘉義文化路商圈半年吸客逾736萬人次 市府啟動食安及環境稽查

嘉義市政府日前召開「文化路夜市暨中正路商圈油汙源頭管理機制」協調會，啟動聯合稽查行動，由建設處主政，會同環保局、衛生局及...

台南市北區40年歷史陸橋要拆了 警公布施工交管禁止通行範圍

台南市工務局將於9月19日星期五晚間10時至20日星期六凌晨5時，拆除北區具有40年歷史的民德陸橋，由於西門路為南北向主...

台南七股潟湖沙洲復育計畫 行政院拍板同意補助11.9億

丹娜絲颱風不僅對台南七股沿海造成嚴重衝擊，更吹出七股潟湖沙洲的脆弱性，台南市政府災後積極向中央爭取11.9億短、中、長期...

風災後修繕新選擇！南市文化局推出舊瓦媒合平台 守護獨特建築風貌

受丹娜絲颱風影響，造成台南溪北、沿海地區上萬戶民宅屋頂遭掀翻，透過政府媒合，截至目前登記修繕媒合者達3570戶，其中，9...

嘉義縣民雄民權路出現天坑 中埔忠全橋基座淘空均封閉

嘉義縣中埔鄉石硦村忠全橋因豪雨橋梁基座淘空、橋面彎曲，基於安全考量，相關單位今早10時起實施全線封閉。民雄鄉頂寮村民權路...

