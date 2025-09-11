林保署嘉義分署林下良品 推出「諸羅山茶啤酒」

林業及自然保育署嘉義分署以台灣山茶新品系「諸羅山茶」與蔡氏啤酒廠合作，精釀具茶香回甘韻味「諸羅山茶啤酒」，今天首度在台北市的超市亮相展售，盼增進農民收益。

林保署嘉義分署今天發布新聞稿表示，即日起連續19天在台北市微風廣場微風超市舉辦「林下良品饗宴微風」展售活動，推出全新「諸羅山茶啤酒」，結合友善森林經營、生態棲地保育與精品美食概念，打造「米其林主廚的森林餐桌」。

嘉義分署分署長李定忠表示，諸羅山茶是林下經濟栽植台灣山茶全新發現品系，經分子技術鑑定具有嘉義地區獨特基因特色，產量少而價值高，此次採用中埔鄉石壁頭森林生長的諸羅山茶與蔡氏啤酒廠合作精釀「諸羅山茶啤酒」，呈現清爽啤酒口感與茶香回甘的成熟韻味。

另外，此次還展售原住民農林業生產合作社、草山社區合作社、嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社及阿里山鄉十字社區發展協會等產製產品，推廣林下經濟森林蜜、蜂花粉、阿里山森林蜜啤酒、花粉金磚、段木香菇及諸羅樹蛙友善棲地竹筍。

李定忠說，活動期間將推出段木香菇及台灣金線連創意餐食試吃，並提供展櫃消費滿千元贈送金線連養生帖或諸羅山茶啤酒2選1的優惠活動，希望民眾品嚐森林好味道之餘，以實際消費支持在地林農。

李定忠強調，為發展與森林循環共生的林下經濟，嘉義分署推出「林下良品」專屬品牌，期待透過產品推廣，讓林下經濟產業穩定成長，擴大林農收益並振興山村經濟。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康