嘉市光織影舞迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」奇幻光影 搶先曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025「嘉義市光織影舞」將在10月4日至10月19日登場，以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為活動主題，規畫8大光影藝術展區，光影藝術電腦動畫奇幻場景今天搶先曝光，近日廠商將在北香湖佈展。記者魯永明／攝影
2025「嘉義市光織影舞」將在10月4日至10月19日登場，市府今年再度展現吸睛創新手法，以超過150年歷史、家喻戶曉的迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為活動主題，規畫8大光影藝術展區，光影藝術電腦動畫奇幻場景今天搶先曝光，近日廠商將在北香湖佈展。

展區將打造30公尺長如夢似幻的沉浸式光環隧道、9公尺高的愛麗絲造型氣偶，並在北香湖面打造4.5公尺高多層次轉動月亮等，結合城市場域，打造專屬嘉市奇幻入口，不只有來頭，也很有看頭。

市長黃敏惠表示，2020年起推出「光織影舞-光影藝術展」，成功創造秋節最閃亮的IP，每年話題不斷，今年第6年，充滿夢幻故事場景，光影夢境讓大人小孩都能共感，同時展開一場從城市現實走入奇幻故事轉化旅程，為嘉市創造從未出現過的奇幻光影藝術展版本，請市民、全國遊客及粉絲期待。

活動策展人國際級華裔設計師Daniel Wong黃偉豪表示，今年展出以「追光的起點」為序幕，以愛麗絲夢遊仙境故事為靈感，設計30公尺長光環隧道及4.2公尺高的懷錶，隨著地面兔子腳印，時間和空間轉化，穿越進入造景「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」等8個奇幻旅程展區。

在「愛麗絲玫影」展區，市府打造9公尺高的愛麗絲主題立體裝置，後方延伸近60朵直徑0公分的紅玫瑰妝點樹林，如夢中繁花盛開，引領觀眾放下現實束縛，啟程進入屬於每個人的夢境之門。另外，在「光月疊影」展區，透過五環結構層層交疊，融入北香湖湖面，營造出月亮倒映水中的意象，呈現外觀如滿月般溫潤，發光鏤空的結構展現出夢境的空靈感，形成一幅轉動月亮最耀眼的視覺饗宴。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，2025光織影舞將「愛麗絲夢遊仙境」完整融入8大展區光影夢境藝術展演，每個展區充滿驚奇及亮點，全場區採用全新設計及燈光效果創作，發射光束雷射結合投射燈光創造萬丈光芒空間效果，勢必再掀一波追光熱潮。

每年備受歡迎的市集，今年呼應奇幻主題，打造「奇幻市集」舞台、設置發光蘑菇板凳，邀集各式藝術手作、質感選物、花藝植栽及各式特色餐飲，營造出屬於幻想、創意與魔法的世界，可以在其中自由漫遊、探索與重新定義自己故事的園地，期望突破去年16天88萬的參觀人潮。

光織影舞光影藝術展10月4日 (周六)至10月19日 (周日)在北香湖公園登場，每日展出時間下午6時至10時，每日下午4時開放「奇幻市集」，讓民眾邊逛邊拍、邊吃邊玩。今年除有8大超人氣光影藝術裝置展區，活動期間每逢假日，還有超大咖藝人及超精彩表演輪番上陣，歡迎嘉市，共享這場充滿夢想與童趣光影旅程，度過不一樣的秋節。

