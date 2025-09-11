乙未抗日130週年 台南戰場巡禮新書重返歷史現場

今年是「1895乙未抗日」130週年，台南市政府今天發表新書「臺灣變番邦，日本無頭鬃-1895乙未抗日臺南戰場巡禮」，以全新視角重返乙未抗日的歷史現場。

「臺灣變番邦，日本無頭鬃—1895乙未抗日臺南戰場巡禮」由市府文化局和麗文文化事業合作出版，作者是鄭道聰，以2年田野調查和文獻爬梳，完整記錄1895年10月10日至21日間、日軍進入台南軍事行動和地方抵抗歷程。

書中指出，當時日軍重組向南進軍，在急水溪及曾文溪流域遭遇鄉民頑強抵抗，短短10天內至少發生40多場大小戰役，包括遭遇戰、突擊戰、對抗戰與清剿戰，留下許多英勇事蹟。

此外，鄭道聰也查出22間由鄉民興建、專祀殉難者的祠廟，重建戰役場域脈絡，追念先民保鄉衛土的壯烈精神。

書名「臺灣變番邦，日本無頭鬃」取材自當時台南流傳歌謠，反映人民在政權更迭與文化衝擊下複雜情緒；日本人以剪髮象徵文明，台灣人視辮髮為儒家禮制一部分，因時局被迫割辮痛苦成為全書情感核心，也呈現當年無奈與悲憤心境。

文化局表示，這本新書是對乙未抗日的追思，也是文化扎根的重要實踐，回望130年前先民勇氣，並思索如何延續守護土地精神，共同走向更堅實未來。

台南市文化協會則規劃3場乙未戰役導覽活動，分別是10月4日「臺灣變番邦，日本無頭鬃-1895臺灣民主國在臺南」導覽，走尋台灣民主國在台南最後歷程和遺跡；10月5日及18日「干戈滿地孤城險-1895乙未抗日古戰場巡禮」，重走日軍南下路線，拜謁抗日殉難祠廟，向保鄉衛土英烈致敬。