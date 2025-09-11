臺南虎頭埤推出中秋連假「水陸空」全攻略

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南知名景點虎頭埤風景區於10月4日至6日中秋連假推出「電動船遊湖x電動車遊園x烤肉x攀樹活動」水陸空全攻略，從水域遊憩、森林探索到團圓烤肉，規劃豐富多元的水陸空遊憩活動，適合全年齡層的自然體驗遊程。

臺南市長黃偉哲表示，虎頭埤風景區是台南市民的後花園，今年啟用全新「太陽能遊湖船」與「電動遊園車」，讓遊客能以更環保、安靜、友善的方式探索湖區景觀、感受四季風情，對親子與長輩族群更加貼心，誠摯邀請大家一同感受虎頭埤的新氣象！

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，為迎接中秋連假人潮，園區特別推出烤肉套餐組合，內容豐富實惠，適合4至10人家庭或團體預約，4-6人、7-8人、9-10人套餐還分別贈送2人、4人、5人的水彈槍對戰體驗活動，好吃又好玩。園區內亦設有清潔回收站與分類設備，呼籲民眾共同維護「賞月不留痕、烤肉不留味」的潔淨環境。

虎頭埤風景區與上杉夏海本然教育團隊攜手合作，結合親子共遊概念，導入本然教育的「森林探索與攀樹體適能」課程，進行戶外教育推廣，推出三種森林高低空與攀樹體驗活動，包括：(一)「低空進階探索」、(二)「攀樹」、(三)「森林高低空」，1.5小時精實挑戰行程，限量開放報名。

觀旅局指出，為營造寵物友善園區，本次中秋活動期間，虎頭埤風景區也貼心提供毛孩福利，10月4日至6日凡攜帶寵物購票入園者，即可獲得Petlife提供之100g優質犬糧乙包，限量500包，送完為止。

觀旅局表示，凡是10/4-10/31購買門票入園者(不分票種)，隨門票贈送60元折價券一張，可於搭乘電動遊園車、太陽能遊湖船或是園區餐飲消費時擇一折抵。此外，10月4日至6日烤肉活動前100組報名者，每組亦可獲贈水陸域體驗60元折價券1張，可用於折抵搭乘電動遊園車、太陽能遊湖船或園區餐飲消費，名額有限送完為止。

聚傳媒

電動 烤肉 虎頭埤

