快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南七股潟湖沙洲復育計畫 行政院拍板同意補助11.9億

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
丹娜絲颱風暴潮由七股潟湖北潮口湧入，一度造成社區積淹水，南市水利局災後隨即提出短中長期海岸沙洲復育計畫，總經費達11.9億，行政院10日拍板同意全額補助，期望提升台南市沿海地區整體防災效能。圖為七股潟湖北潮口。圖／南市水利局提供
丹娜絲颱風暴潮由七股潟湖北潮口湧入，一度造成社區積淹水，南市水利局災後隨即提出短中長期海岸沙洲復育計畫，總經費達11.9億，行政院10日拍板同意全額補助，期望提升台南市沿海地區整體防災效能。圖為七股潟湖北潮口。圖／南市水利局提供

丹娜絲颱風不僅對台南七股沿海造成嚴重衝擊，更吹出七股潟湖沙洲的脆弱性，台南市政府災後積極向中央爭取11.9億短、中、長期海岸沙洲復育經費，經行政院研議後，拍板同意全額補助，期望提升台南市沿海地區整體防災效能。

丹娜絲颱風強襲，七股浮標紀錄浪高一度飆升至5.7公尺，狂浪暴潮經由七股潟湖北潮口沿大寮排水倒灌西寮社區，造成短暫淹水；行政院長卓榮泰災後視察時，當地居民更紛紛反映潟湖沙洲破口導致海水倒灌的問題，盼政府重視。

水利局說明，針對七股潟湖沙洲復育工作，市府提出減浪柵、堆砂籬、沙腸袋、抽沙養灘等Nbs工法，短期復育計畫約1億，以及水工模型試驗、離岸潛堤、離岸堤等中長期復育計畫約10.9億元，總經費需求為11.9億元。

水利局表示，該計畫提報至行政院後，10日由行政院顧問李孟諺邀集中央及地方相關單位召開分工會議，會後行政院也同意全額補助台南市政府所提海岸沙洲復育經費11.9億，後續將由經濟部水利署、內政部國家公園署及台南市政府等，共同協力辦理七股潟湖沙洲復育工作。

水利局強調，七股潟湖及沙洲是台南市海岸防護的第一道防線，整體沙洲復育計畫完成後可望提升沿海防洪韌性，確保社區民眾生命財產安全，感謝中央協助補助沙洲復育經費並協調各相關單位與市府共同合作加速辦理。

潟湖 復育 行政院

延伸閱讀

影／財劃法爭議 卓榮泰將邀22縣市首長開會：解鈴還須繫鈴人

賴批藍白強推財劃法鑄大錯 張善政：是行政院改遊戲規則不要推來推去

閣揆邀會議卻稱縣市為「繫鈴人」 許淑華遺憾卓榮泰如同背後捅刀

爆經濟部5月突廢止取締盜濫採土石方案 陳菁徽：美濃濫採案的大壞人

相關新聞

嘉市光織影舞迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」奇幻光影 搶先曝光

2025「嘉義市光織影舞」將在10月4日至10月19日登場，市府今年再度展現吸睛創新手法，以超過150年歷史、家喻戶曉的...

賴清德稱財劃法鑄大錯 張麗善期待總統以蒼生為念

針對總統賴清德指劃法新版鑄成大錯是在野強推之說，雲林縣長張麗善回應指，修財劃法最大目的是依地方實際財政需求，期待能擴增地...

台南七股潟湖沙洲復育計畫 行政院拍板同意補助11.9億

丹娜絲颱風不僅對台南七股沿海造成嚴重衝擊，更吹出七股潟湖沙洲的脆弱性，台南市政府災後積極向中央爭取11.9億短、中、長期...

風災後修繕新選擇！南市文化局推出舊瓦媒合平台 守護獨特建築風貌

受丹娜絲颱風影響，造成台南溪北、沿海地區上萬戶民宅屋頂遭掀翻，透過政府媒合，截至目前登記修繕媒合者達3570戶，其中，9...

嘉義縣民雄民權路出現天坑 中埔忠全橋基座淘空均封閉

嘉義縣中埔鄉石硦村忠全橋因豪雨橋梁基座淘空、橋面彎曲，基於安全考量，相關單位今早10時起實施全線封閉。民雄鄉頂寮村民權路...

回憶再見！台南民德國中陸橋19日深夜拆除 年底前再拆3座

台南市早年有許多陸橋肩負學生通行安全，因年代久遠、橋身殘破，已變危橋，陸續被拆除，北區民德國中前的民德陸橋，配合學校通學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。