台南七股潟湖沙洲復育計畫 行政院拍板同意補助11.9億

丹娜絲颱風不僅對台南七股沿海造成嚴重衝擊，更吹出七股潟湖沙洲的脆弱性，台南市政府災後積極向中央爭取11.9億短、中、長期海岸沙洲復育經費，經行政院研議後，拍板同意全額補助，期望提升台南市沿海地區整體防災效能。

丹娜絲颱風強襲，七股浮標紀錄浪高一度飆升至5.7公尺，狂浪暴潮經由七股潟湖北潮口沿大寮排水倒灌西寮社區，造成短暫淹水；行政院長卓榮泰災後視察時，當地居民更紛紛反映潟湖沙洲破口導致海水倒灌的問題，盼政府重視。

水利局說明，針對七股潟湖沙洲復育工作，市府提出減浪柵、堆砂籬、沙腸袋、抽沙養灘等Nbs工法，短期復育計畫約1億，以及水工模型試驗、離岸潛堤、離岸堤等中長期復育計畫約10.9億元，總經費需求為11.9億元。

水利局表示，該計畫提報至行政院後，10日由行政院顧問李孟諺邀集中央及地方相關單位召開分工會議，會後行政院也同意全額補助台南市政府所提海岸沙洲復育經費11.9億，後續將由經濟部水利署、內政部國家公園署及台南市政府等，共同協力辦理七股潟湖沙洲復育工作。

水利局強調，七股潟湖及沙洲是台南市海岸防護的第一道防線，整體沙洲復育計畫完成後可望提升沿海防洪韌性，確保社區民眾生命財產安全，感謝中央協助補助沙洲復育經費並協調各相關單位與市府共同合作加速辦理。