風災後修繕新選擇！南市文化局推出舊瓦媒合平台 守護獨特建築風貌

受丹娜絲颱風影響，造成台南溪北、沿海地區上萬戶民宅屋頂遭掀翻，透過政府媒合，截至目前登記修繕媒合者達3570戶，其中，971戶已完成簽約並進入施工階段；為協助修復屋頂，同時守護台南獨特歷史建築風貌，文化局也建置推出「舊瓦媒合平台」，提供修繕新選擇。

台南許多瓦蓋磚造老式民宅屋頂因丹娜絲颱風造成損壞，如今多數透過鐵皮屋頂覆蓋重建，但有不少受損房屋是相當有特色的老屋，許多屋主更希望能以磚瓦重建，因此，文化局今推出「台南市韌性農村傳統建築屋瓦舊材供應或領取媒合申請」平台，幫助災後修繕。

文化局說明，該平台除提供屋瓦回收再利用的機會，也會整理不同類型的瓦片資訊，讓申請者能清楚辨識、精準挑選需要的款式；市民若有修繕需求，透過平台即可申請舊瓦媒合並取得聯繫方式，讓災後修復不僅更有效率，也能同時保留台南傳統建築的美感。

文化局表示，平台不僅支持舊瓦的回收與供應，還特別以「鄰近優先」為原則，避免長距離運輸造成的資源浪費，也讓民眾能更容易找到合適的舊瓦來源；舊瓦媒合服務是災後修復計畫的重要環節，這不僅是修屋，更是為環保盡一份心力，讓永續的理念在生活中落實，歡迎有需求的民眾可透過市府一站式整合服務網站註冊並提出申請。