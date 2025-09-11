回憶再見！台南民德國中陸橋19日深夜拆除 年底前再拆3座

台南市早年有許多陸橋肩負學生通行安全，因年代久遠、橋身殘破，已變危橋，陸續被拆除，北區民德國中前的民德陸橋，配合學校通學步道施工，將在19日拆解，另有3座陸橋啟動報廢程序，也預計在年底前完成拆除。

民眾最近在網路po文「再見了！民德陸橋」，位在北區民德國中前的陸橋建於1988年，有37年歷史，因西門路車流繁忙，是早年民德國中師生倚重的陸橋，但年久失修，立面的瓷磚有剝落危及人車之虞，加上近年來使用率低，經評估後決定拆除。

南市工務局公告，民德陸橋將於9月15日至19日期間進行相關作業，橋下道路同步封閉並禁止停車；正式拆除時間訂於9月19日晚間10時至隔日清晨5時，預計7小時內完成，以降低交通影響。

工務局養護工程科長范炅燁表示，民德國中前的民德陸橋將拆除，主要原因是橋墩與樓梯占據人行空間，加上學校爭取設置通學步道，經評估使用率不高，決定配合通學步道施工一併拆除。

范炅燁指出，今年陸續納入拆除計畫的，還包括東區勝利國小前的懷恩陸橋、大光國小前的念慈陸橋，以及開元國小前的開元天橋，目前均已進入報廢程序，預計年底前逐步拆除。

這座陸橋曾是北區學子上學的重要通道，不少民德國中畢業生回憶，當年西門路車流繁忙，陸橋是安全跨越的唯一選擇，如今拆除消息傳出，不少人感嘆「共同記憶要消失了」。

先前位在中西區金華路的協進國小前人行陸橋，已在2022年拆拆除，1984年啟用，陪伴學童近39年，因使用率不高且淪為治安死角，學校報請市府評估後拆除。

有市民質疑西門路交通繁忙，民德國中學生人數眾多，擔心陸橋拆除後， 穿越馬路有危險。 市府說明先前會勘，學校和交通局都有參與，未來會配合通學步道，加上道路號誌和標線，做好交通規畫。