回憶再見！台南民德國中陸橋19日深夜拆除 年底前再拆3座

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市北區民德國中前陸橋的落墩和樓梯佔用人行道空間，配合學校通學步道施工，經評估後決定拆除。記者吳淑玲／攝影
台南市北區民德國中前陸橋的落墩和樓梯佔用人行道空間，配合學校通學步道施工，經評估後決定拆除。記者吳淑玲／攝影

台南市早年有許多陸橋肩負學生通行安全，因年代久遠、橋身殘破，已變危橋，陸續被拆除，北區民德國中前的民德陸橋，配合學校通學步道施工，將在19日拆解，另有3座陸橋啟動報廢程序，也預計在年底前完成拆除。

民眾最近在網路po文「再見了！民德陸橋」，位在北區民德國中前的陸橋建於1988年，有37年歷史，因西門路車流繁忙，是早年民德國中師生倚重的陸橋，但年久失修，立面的瓷磚有剝落危及人車之虞，加上近年來使用率低，經評估後決定拆除。

南市工務局公告，民德陸橋將於9月15日至19日期間進行相關作業，橋下道路同步封閉並禁止停車；正式拆除時間訂於9月19日晚間10時至隔日清晨5時，預計7小時內完成，以降低交通影響。

工務局養護工程科長范炅燁表示，民德國中前的民德陸橋將拆除，主要原因是橋墩與樓梯占據人行空間，加上學校爭取設置通學步道，經評估使用率不高，決定配合通學步道施工一併拆除。

范炅燁指出，今年陸續納入拆除計畫的，還包括東區勝利國小前的懷恩陸橋、大光國小前的念慈陸橋，以及開元國小前的開元天橋，目前均已進入報廢程序，預計年底前逐步拆除。

這座陸橋曾是北區學子上學的重要通道，不少民德國中畢業生回憶，當年西門路車流繁忙，陸橋是安全跨越的唯一選擇，如今拆除消息傳出，不少人感嘆「共同記憶要消失了」。

先前位在中西區金華路的協進國小前人行陸橋，已在2022年拆拆除，1984年啟用，陪伴學童近39年，因使用率不高且淪為治安死角，學校報請市府評估後拆除。

有市民質疑西門路交通繁忙，民德國中學生人數眾多，擔心陸橋拆除後， 穿越馬路有危險。 市府說明先前會勘，學校和交通局都有參與，未來會配合通學步道，加上道路號誌和標線，做好交通規畫。

范炅燁說，現行「人本交通」政策，對於使用率低、妨礙人行空間的天橋與陸橋，都會進行檢討。過去的設計思維多是「人要讓車」，因此大量興建天橋、地下道；但對於坐輪椅或需要無障礙通行的族群反而不便。現在則轉向以「行人優先」為原則，調整都市設計，讓道路更符合使用者需求。

台南市北區民德國中前陸橋的落墩和樓梯佔用人行道空間，配合學校通學步道施工，經評估後決定拆除。記者吳淑玲／攝影
台南市北區民德國中前陸橋的落墩和樓梯佔用人行道空間，配合學校通學步道施工，經評估後決定拆除。記者吳淑玲／攝影
台南市北區民德國中前陸橋的落墩和樓梯佔用人行道空間，配合學校通學步道施工，經評估後決定拆除。記者吳淑玲／攝影
台南市北區民德國中前陸橋的落墩和樓梯佔用人行道空間，配合學校通學步道施工，經評估後決定拆除。記者吳淑玲／攝影
台南市北區民德國中前陸橋的落墩和樓梯佔用人行道空間，配合學校通學步道施工，經評估後決定拆除。記者吳淑玲／攝影
台南市北區民德國中前陸橋的落墩和樓梯佔用人行道空間，配合學校通學步道施工，經評估後決定拆除。記者吳淑玲／攝影

相關新聞

風災後重燃棒球魂！嘉市KANO棒球場修復完工職棒2戰湧逾萬人

7月6日登陸嘉義縣的丹娜絲颱風，重創嘉義市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程...

嘉義縣民雄民權路出現天坑 中埔忠全橋基座淘空均封閉

嘉義縣中埔鄉石硦村忠全橋因豪雨橋梁基座淘空、橋面彎曲，基於安全考量，相關單位今早10時起實施全線封閉。民雄鄉頂寮村民權路...

回憶再見！台南民德國中陸橋19日深夜拆除 年底前再拆3座

台南市早年有許多陸橋肩負學生通行安全，因年代久遠、橋身殘破，已變危橋，陸續被拆除，北區民德國中前的民德陸橋，配合學校通學...

南市府體育局訪韓打造運動新藍圖 相互邀請參加馬拉松賽

台南市體育局為推動國際體育交流及拓展多元運動發展，體育局長陳良乾昨至南韓拜訪南韓橄欖球協會及南韓田徑協會，除了瞭解韓國不...

漁船災損領嘸補助 嘉義縣盼放寬

丹娜絲颱風重創雲嘉南農漁業，嘉義縣有漁民指漁船損壞救助的認定標準太嚴苛，縣府指出，少數漁船筏確實船體明顯嚴重毀損，甚至有...

嘉義大林中正路鬧區設人行道 商家跳腳

推動人行空間卻遭反彈，嘉義縣政府爭取前瞻經費於大林鎮鬧區中正路打造通學步道，已畫設紅線，將再設綠色的標線型人行道，周圍商...

