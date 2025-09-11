風災後重燃棒球魂！嘉市KANO棒球場修復完工職棒2戰湧逾萬人

7月6日登陸嘉義縣的丹娜絲颱風，重創嘉義市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的

經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入，9日進場人數5827人，10日6026人，2場合計超過萬人，顯示球迷對棒球的支持與期待。現場氣氛熱烈，球場修復的速度與品質獲得球團與球迷一致肯定。

比賽特別邀請嘉義市警察局長陳明志擔任開球嘉賓，並由市議員顏翎熹站上打擊區，共同揭開比賽序幕。市警局藉結合高人氣職棒賽事，向現場球迷宣導防詐觀念，深入不同年齡層與族群，達到寓教於樂的效果。

嘉義市立棒球場是台灣棒球的重要地標，曾因電影KANO聲名大噪。該球場建於日治時期，1998年重建，並於2023年獲得前瞻計畫補助與市府自籌經費，共計1億2150萬元進

行升級工程，去年更追加1650萬元優化照明等設施，使球場達到職棒比賽所需的現代化標準。