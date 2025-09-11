快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

風災後重燃棒球魂！嘉市KANO棒球場修復完工職棒2戰湧逾萬人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的 經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入。圖／嘉市警局提供
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的 經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入。圖／嘉市警局提供

7月6日登陸嘉義縣的丹娜絲颱風，重創嘉義市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的

經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入，9日進場人數5827人，10日6026人，2場合計超過萬人，顯示球迷對棒球的支持與期待。現場氣氛熱烈，球場修復的速度與品質獲得球團與球迷一致肯定。

比賽特別邀請嘉義市警察局長陳明志擔任開球嘉賓，並由市議員顏翎熹站上打擊區，共同揭開比賽序幕。市警局藉結合高人氣職棒賽事，向現場球迷宣導防詐觀念，深入不同年齡層與族群，達到寓教於樂的效果。

嘉義市立棒球場是台灣棒球的重要地標，曾因電影KANO聲名大噪。該球場建於日治時期，1998年重建，並於2023年獲得前瞻計畫補助與市府自籌經費，共計1億2150萬元進

行升級工程，去年更追加1650萬元優化照明等設施，使球場達到職棒比賽所需的現代化標準。

今年，中職首度安排嘉義市作為職棒隊台剛雄鷹的主場，5月開幕戰吸引8555名觀眾進場，創下近十年新高。此次風災後的重啟賽事，再度突破萬人進場，充分展現嘉義球迷的熱情。市府表示，棒球不僅是城市的驕傲，也是連結不同世代共同記憶。隨著棒球場修復完成，嘉義棒球熱潮有望再掀高峰，未來將持續結合運動賽事與觀光產業，打造嘉義成為名副其實的「棒球城市」。

職棒比賽特別邀請嘉義市警察局長陳明志擔任開球嘉賓，並由市議員顏翎熹站上打擊區，共同揭開比賽序幕。嘉義市警局藉結合高人氣職棒賽事，向現場球迷宣導防詐觀念，深入不同年齡層與族群，達到寓教於樂的效果。圖／嘉市警局提供
職棒比賽特別邀請嘉義市警察局長陳明志擔任開球嘉賓，並由市議員顏翎熹站上打擊區，共同揭開比賽序幕。嘉義市警局藉結合高人氣職棒賽事，向現場球迷宣導防詐觀念，深入不同年齡層與族群，達到寓教於樂的效果。圖／嘉市警局提供
職棒比賽特別邀請嘉義市警察局長陳明志（中）擔任開球嘉賓，並由市議員顏翎熹（左）站上打擊區，共同揭開比賽序幕。市警局藉結合高人氣職棒賽事，向現場球迷宣導防詐觀念，深入不同年齡層與族群，達到寓教於樂的效果。圖／嘉市警局提供
職棒比賽特別邀請嘉義市警察局長陳明志（中）擔任開球嘉賓，並由市議員顏翎熹（左）站上打擊區，共同揭開比賽序幕。市警局藉結合高人氣職棒賽事，向現場球迷宣導防詐觀念，深入不同年齡層與族群，達到寓教於樂的效果。圖／嘉市警局提供
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入。圖／嘉市體育場提供
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入。圖／嘉市體育場提供
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入。圖／嘉市體育場提供
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入。圖／嘉市體育場提供
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入。圖／嘉市體育場提供
登陸嘉義丹娜絲颱風，重創嘉市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程完成並通過安全評估，這座擁有百年歷史的經典球場終於在9日、10日再度迎來職棒例行賽，由樂天桃猿與統一獅正面交鋒，重啟後的2場賽事吸引球迷熱情湧入。圖／嘉市體育場提供

棒球 樂天桃猿 中華職棒

延伸閱讀

迎接嘉義諸羅建城321周年好戲連臺 點亮秋冬觀光熱潮

嘉市議員愛心牽線物理治療團隊 助民和棒球小將術後復健

台東酪梨香蕉種苗風災復耕 農業部公告補助方案

影／月餅價調漲 嘉市秋節挺弱勢…伴手禮開賣不受影響愛加倍

相關新聞

風災後重燃棒球魂！嘉市KANO棒球場修復完工職棒2戰湧逾萬人

7月6日登陸嘉義縣的丹娜絲颱風，重創嘉義市立KANO棒球場，導致中華職棒賽事被迫停擺，讓球迷苦等將近2個月。隨著修復工程...

嘉義縣民雄民權路出現天坑 中埔忠全橋基座淘空均封閉

嘉義縣中埔鄉石硦村忠全橋因豪雨橋梁基座淘空、橋面彎曲，基於安全考量，相關單位今早10時起實施全線封閉。民雄鄉頂寮村民權路...

回憶再見！台南民德國中陸橋19日深夜拆除 年底前再拆3座

台南市早年有許多陸橋肩負學生通行安全，因年代久遠、橋身殘破，已變危橋，陸續被拆除，北區民德國中前的民德陸橋，配合學校通學...

南市府體育局訪韓打造運動新藍圖 相互邀請參加馬拉松賽

台南市體育局為推動國際體育交流及拓展多元運動發展，體育局長陳良乾昨至南韓拜訪南韓橄欖球協會及南韓田徑協會，除了瞭解韓國不...

漁船災損領嘸補助 嘉義縣盼放寬

丹娜絲颱風重創雲嘉南農漁業，嘉義縣有漁民指漁船損壞救助的認定標準太嚴苛，縣府指出，少數漁船筏確實船體明顯嚴重毀損，甚至有...

嘉義大林中正路鬧區設人行道 商家跳腳

推動人行空間卻遭反彈，嘉義縣政府爭取前瞻經費於大林鎮鬧區中正路打造通學步道，已畫設紅線，將再設綠色的標線型人行道，周圍商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。