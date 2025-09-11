台南、嘉義共推TPASS月票 平台不同步挨批

台南與嘉義縣市共同推動799元TPASS通勤月票，但台南採MeNGo平台與嘉縣市不同，進度出現落差，台南昨即展開預售，反應熱烈，15日上路，嘉縣、市須待交通部公路局22日審查平台轉換，讓嘉縣市議員都喊話「不應拖延」。

嘉縣府建設處長郭良江說，嘉縣、市原本推行通勤月票未採用MeNGo系統，須確保中央核定相關計畫後，才能辦理招標作業並完成票證系統、驗票機及MeNGo系統開發。嘉市府交通處表示，目前規畫的799元通勤月票，會涵蓋嘉縣市公車、幸福巴士、YouBike系統及台鐵，嘉義至台南共23火車站，待公路局審查拍板後，才能決定上路時間。

南市交通局前天宣布「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票方案，昨天開賣，截至下午3時半，已售出超過60張TPASS空卡及799方案，有上百人諮詢，南市府公車處代理處長蔡世勛說，到場購買及詢問的主要是通勤族，反應相當踴躍。

南市交通局長王銘德表示，此方案以MeNGo平台率先上線，服務範圍涵蓋大台南地區的公車、YouBike公共自行車，台鐵各站則北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並包含沙崙支線。

由於嘉義無法與台南同步啟動，嘉市議員王浩說，6月起台鐵票價調漲，嘉南通勤族負擔沉重，卻遲遲等不到TPASS上路，北北基桃、中彰投苗、南高屏3大生活圈，近2年前就已提供跨縣市台鐵定期票服務，「嘉義通勤族不是二等公民」，希望盡速完成系統轉換。

嘉縣議員詹琬蓁說，嘉縣、市政府不應該以系統不同為由拖延，應積極與交通部及台南市政府協調，找出技術解方，讓嘉義居民享有與台南市民同樣的優惠與便利；縣議員江佩曄說，嘉南鄰近縣市系統沒有整合很不方便，之前有學生和家長反映，他們要往返台南通勤，變成要出月台再買票，反而更麻煩；縣議員何子凡說，嘉義地區現有399元通勤月票服務範圍太小，應視需求延伸至雲嘉南地區。