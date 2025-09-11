聽新聞
嘉義大林中正路鬧區設人行道 商家跳腳
推動人行空間卻遭反彈，嘉義縣政府爭取前瞻經費於大林鎮鬧區中正路打造通學步道，已畫設紅線，將再設綠色的標線型人行道，周圍商家憂店門口無法停車會影響生意，昨集結抗議；對此，縣府回應，先以白色標線取代綠色人行道。
中正路目前紅、白線並存，紅線在道路內側、白線在外，原預計白線處要畫綠色人行道，引起反彈後，縣府建設處暫時不塗綠漆，但會以白漆標示「行人專用」，紅線依規定也不能停車。
中正路一帶的商家說，大林市區實際居住人數不多，「10戶可能只有住1戶」，店家仰賴周圍村莊的人來消費，大家都是騎車、開車，相關標線不符合地方用路習慣，畫上紅線後，希望綠色人行道不要再畫下去。
「設計標線前沒和地方討論！」大林鎮民代表會主席謝明瑞說，早期即畫紅線，只是長年磨損不明顯，中正路周邊是大林繁華市場，民眾買東西都會臨停一下，縣府規畫設計時未先與公所、商家討論，畫好後商家才驚覺不便，影響生意，恐逐漸沒落，「那類標線設計較適合都市，鄉下較不適用」。
大林鎮長許有疆說，會與縣府討論中正路標線規畫，而大林國小周圍目前設有汽車停車格，擬增加機車停車格，滿足地方居民需求。
縣府建設處長郭良江說，近年交通以人為本，盼用路人逐漸改善習慣。
