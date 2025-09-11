聽新聞
漁船災損領嘸補助 嘉義縣盼放寬
丹娜絲颱風重創雲嘉南農漁業，嘉義縣有漁民指漁船損壞救助的認定標準太嚴苛，縣府指出，少數漁船筏確實船體明顯嚴重毀損，甚至有兼營娛樂漁筏的上層支架及設施毀損，卻不符船體浸水、主機毀損等救助標準，會建議中央放寬標準或專案補助。
依農業天然災害救助辦法，漁船筏受漂流木或颱風8級以上陣風毀損無法修復，為全毀，依噸數每艘給予2.5萬元至25萬元不等救助金；船體、船艙浸水或主機、螺旋槳毀損者，則以半毀計，救助額度減為一半。至於農業天然災害低利貸款，也依全毀或半毀情形核貸。
布袋1名漁民反映，有些漁船船體明明遭吹損竟不符標準，漁民自行雇用吊車協助船筏修理就要1.5萬元，「政府所謂的從優、從寬、從速補助只是口號。」東石港某船長說，漁船是養家糊口工具，等待政府補助緩不濟急，想想後算了，不去申請，漁船膠筏管破損已自行花費3萬多元修好。
縣府漁業科統計，丹娜絲颱風的漁船筏申請現金救助案，東石鄉112件、布袋鎮182件，初估申請合格率95%以上，針對公所審認困難的案件，縣府上周起已派員協助認定。
另，台南市政府在丹娜絲災後接獲近280艘漁船筏翻覆、受損，農業局指出，受損漁船筏全毀28艘、半毀241艘，截至9日，漁業署已核定201艘，剩下安南區68艘現金救助案，將於近日核定。
