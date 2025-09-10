台南後壁排水護岸遭颱風毀損 技師勘驗有按圖施工

台南市後壁區竹新里外圍排水擋土牆在去年颱風凱米期間崩裂倒塌，市府水利局緊急搶修後安排專業技師現勘，確認擋土牆有按圖施工，經發包結構補強工程，預計今年底前完工。

台南市政府水利局人員今天告訴中央社記者，後壁區竹新里外圍無名排水護岸工程完工距今約20年，經調閱竣工圖發現，護岸結構形式為重力式擋土牆，依照一般工程設計原則並無設計鋼筋，僅於上部防洪牆部分設計植筋連結抵抗水流壓力。

水利局指出，擋土牆崩塌事件發生後，除立即派工搶修完成修復，並邀請土木及水利專業技師進行現勘確認原因，研判為颱風影響期間，後壁區出現超出保護標準降雨，以及八掌溪溢堤等因素，超量洪水超出排水設計標準致溢堤，水流沖刷堤後背填土，進一步造成上部防洪牆斷裂。

水利局指出，依據現場勘查結果，確認擋土牆有按圖施工，市府為因應極端氣候超出保護標準強降雨，已投入經費發包排水結構補強工程，目前進度已達7成，預計於今年底前完工，保護排水沿線居民生命財產安全。

水利局強調，水利設施均委由專業顧問公司依規定設計監造，未來也會謹慎做好各項水利工程作業。