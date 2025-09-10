微醺餐桌、舞蹈劇場、古蹟走讀 雲林古蹟日限時展開文資奇幻旅程
響應全國古蹟日，雲林縣政府將於9月20、21日在虎尾建國眷村文化園區舉辦雲林古蹟日流動藝術饗宴，除有30攤市集、微醺餐桌及舞蹈劇團演出，全縣26處文化資產場域將辦33場活動，帶領民眾走進古蹟中。
今年雲林古蹟日活動以「築跡眷影」為主題在虎尾建國眷村舉辦，融合壞鞋子舞蹈劇場與希舞集聚舞蹈劇團2場劇場演出，透過肢體語彙融入建築場域，讓藝術貼近群眾日常，喚醒大眾對文化資產的想像與情感連結。
縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣2019年至今已完成39件有形文化資產修復、新增19處古蹟與歷史建築、18項無形文化資產，並認定11位文化資產保存技術保存者，更榮獲國內外相關獎項共計39項，目前全縣有123處古蹟、歷史建築及建築聚落群。
9月20日在建國一村將有30攤古蹟市集、壞鞋子舞蹈劇場表演，晚間有微醺餐桌佳餚、古董留聲機講唱會，建國二村則有攀樹體驗、希舞集聚舞蹈劇場沉浸式演出；21日有村里蚤市市集。
活動期間有土庫、西螺、虎尾、麥寮、北港、斗六等免費古蹟、歷史建築走讀活動，9月20日至10月5日全縣各地文化館舍響應雲林古蹟日活動，虎尾涌翠閣免費入館、北港大復戲院將有時光劇場、古坑永光故事屋有老照片展覽等，超過26處文資場域推出33場活動。
文觀處文資科長張力元表示，9月20日至10月5日推出限定集章活動，到縣內指定31處文化場域領取古蹟日摺頁並且蓋章，集滿6點即可兌換古蹟日限定明信片，即日起至慢遊雲林臉書專頁的指定貼文按讚、分享公開貼文並標記兩位好友，有機會抽中限量20份的小烏龜刺繡貼紙。
