快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

微醺餐桌、舞蹈劇場、古蹟走讀 雲林古蹟日限時展開文資奇幻旅程

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
響應全國古蹟日，雲林縣政府將於9月20、21日在虎尾建國眷村文化園區舉辦雲林古蹟日流動藝術饗宴。記者陳雅玲／攝影
響應全國古蹟日，雲林縣政府將於9月20、21日在虎尾建國眷村文化園區舉辦雲林古蹟日流動藝術饗宴。記者陳雅玲／攝影

響應全國古蹟日，雲林縣政府將於9月20、21日在虎尾建國眷村文化園區舉辦雲林古蹟日流動藝術饗宴，除有30攤市集、微醺餐桌及舞蹈劇團演出，全縣26處文化資產場域將辦33場活動，帶領民眾走進古蹟中。

今年雲林古蹟日活動以「築跡眷影」為主題在虎尾建國眷村舉辦，融合壞鞋子舞蹈劇場與希舞集聚舞蹈劇團2場劇場演出，透過肢體語彙融入建築場域，讓藝術貼近群眾日常，喚醒大眾對文化資產的想像與情感連結。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣2019年至今已完成39件有形文化資產修復、新增19處古蹟與歷史建築、18項無形文化資產，並認定11位文化資產保存技術保存者，更榮獲國內外相關獎項共計39項，目前全縣有123處古蹟、歷史建築及建築聚落群。

9月20日在建國一村將有30攤古蹟市集、壞鞋子舞蹈劇場表演，晚間有微醺餐桌佳餚、古董留聲機講唱會，建國二村則有攀樹體驗、希舞集聚舞蹈劇場沉浸式演出；21日有村里蚤市市集。

活動期間有土庫、西螺、虎尾、麥寮、北港、斗六等免費古蹟、歷史建築走讀活動，9月20日至10月5日全縣各地文化館舍響應雲林古蹟日活動，虎尾涌翠閣免費入館、北港大復戲院將有時光劇場、古坑永光故事屋有老照片展覽等，超過26處文資場域推出33場活動。

文觀處文資科長張力元表示，9月20日至10月5日推出限定集章活動，到縣內指定31處文化場域領取古蹟日摺頁並且蓋章，集滿6點即可兌換古蹟日限定明信片，即日起至慢遊雲林臉書專頁的指定貼文按讚、分享公開貼文並標記兩位好友，有機會抽中限量20份的小烏龜刺繡貼紙。

響應全國古蹟日，雲林縣政府將於9月20、21日在虎尾建國眷村文化園區舉辦雲林古蹟日流動藝術饗宴。記者陳雅玲／攝影
響應全國古蹟日，雲林縣政府將於9月20、21日在虎尾建國眷村文化園區舉辦雲林古蹟日流動藝術饗宴。記者陳雅玲／攝影
響應全國古蹟日，雲林縣政府將於9月20、21日在虎尾建國眷村文化園區舉辦雲林古蹟日流動藝術饗宴。記者陳雅玲／攝影
響應全國古蹟日，雲林縣政府將於9月20、21日在虎尾建國眷村文化園區舉辦雲林古蹟日流動藝術饗宴。記者陳雅玲／攝影

古蹟 文化資產 歷史建築

延伸閱讀

颱風後仍守住外銷承諾 雲林農產今封櫃外銷新加坡

雲林蔬果裝櫃啟航 2020年起外銷星馬逾1250噸

雲林長愛家園育幼院30多項缺失未改善遭停業一年 院方不服提訴願

號稱「北基隆南虎尾」的虎尾大普度 可望登錄為雲林無形文資

相關新聞

台南麻豆文旦產量稀缺今年秒殺 有果農10年堅持不漲價原因曝

今年因農曆閏六月關係，中秋節要到10月才來臨，不過，台南麻豆文旦近期幾乎已採收完畢並出貨；今年因丹娜絲颱風造成麻豆文旦大...

嘉義縣義竹鄉將普發5000元紓困金 最快雙十節就能拿到

丹娜絲颱風7月重創嘉義縣，太保市、梅山鄉陸續提案普發現金，義竹鄉民代表會今也提議發放5000元「民生紓困金」，公所與代表...

TPASS大台南公車+南嘉台鐵799無限搭開賣 反應熱烈

台南市交通局推出通勤族期待已久的「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799定期票方案，今天開賣，截至下午3點半，已售...

颱風後仍守住外銷承諾 雲林農產今封櫃外銷新加坡

雲林縣府今年4月與新加坡知名連鎖超市昇菘集團簽約，3年將採購100萬新幣農產品，每2周出貨一次，但7月受颱風、西南氣流影...

臺南地區TPASS定期票 9/15正式啟用

台南市通勤族期待的「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799定期票方案9月10日上午10時在MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步開放預購，並於9月15

漁民批評風災補助船筏標準嚴苛 嘉縣府：協助爭取放寬專案補助

丹娜絲風災造成嘉義縣農漁業嚴重損失，有不少漁船、膠筏也在這次風災受到損害，政府推出補助方案，但有漁民反映，認定標準嚴苛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。