「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

嘉義縣義竹鄉將普發5000元紓困金 最快雙十節就能拿到

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉因丹娜絲颱風受災嚴重，代表會及公所達成共識，10月10日將普發民生紓困金5000元現金。聯合報系資料照
嘉義縣義竹鄉因丹娜絲颱風受災嚴重，代表會及公所達成共識，10月10日將普發民生紓困金5000元現金。聯合報系資料照

丹娜絲颱風7月重創嘉義縣，太保市、梅山鄉陸續提案普發現金，義竹鄉民代表會今也提議發放5000元「民生紓困金」，公所與代表會已達成共識，將制定自治條例送審，7月31日前設籍義竹鄉都能拿到現金5000元，預計10月10日可發放。

義竹鄉民代表會今召開第22屆第15次臨時會，代表會主席黃金獅提出議案「為減輕鄉民因颱風及豪雨災損後的財產重大損失，請公所能發放鄉民每人5000元民生紓困金」，獲所有10席代表支持，無異議通過。公所本周將制定自治條例送代表會審查，接續提出墊付預算案。

黃金獅說，受丹娜絲颱風及0728豪雨影響，義竹鄉災損嚴重，災民生活困苦，重建家園之路漫長，義竹鄉年度總預算一年結餘約8000萬元，義竹鄉人口共有約1萬5800餘人，普發現金預計需要8000萬元，目前經費足以支應、不用舉債，普發紓困金盼幫助災民。

義竹鄉長黃政傑說，今天開會前已與鄉代會討論過，代表會今提出建議案，公所今召開鄉務會議過後，明天提案自治條例，待代表會通過完成法律程序，後續審議預算案，將於10月10日透過各村發放。

黃金 災損 丹娜絲颱風

