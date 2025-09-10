遭天災重創 嘉縣義竹鄉將普發5000元民生紓困金

受丹娜絲颱風、0728豪雨影響，嘉義縣義竹鄉災損嚴重，義竹鄉代表會今天召開臨時會，通過提案普發每名鄉民新台幣5000元「民生紓困金」，鄉公所說，最快10月10日就可發放。

嘉義縣規劃發放「民生紓困金」的鄉鎮市，還有梅山鄉及太保市，均規劃發放轄區內每名民眾3000元。

義竹鄉代表會主席黃金獅告訴中央社記者，天災造成鄉民財產重大損失，為減輕鄉民災後重建生活負擔，臨時會提案請公所發放鄉民每人5000元「民生紓困金」，獲全體代表連署通過。

黃金獅說，針對發放「民生紓困金」，鄉代會與鄉公所早有共識，且義竹鄉人口數近1.6萬人，公庫每年結餘8000萬元，普發現金不用舉債。

鄉公所表示，公所今天召開鄉務會議過後，明天將提案自治條例，待代表會通過完成法律程序，再審議預算案，預計10月10日可透過各村辦公室發放。