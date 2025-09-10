快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

遭天災重創 嘉縣義竹鄉將普發5000元民生紓困金

中央社／ 嘉義縣10日電

丹娜絲颱風、0728豪雨影響，嘉義縣義竹鄉災損嚴重，義竹鄉代表會今天召開臨時會，通過提案普發每名鄉民新台幣5000元「民生紓困金」，鄉公所說，最快10月10日就可發放。

嘉義縣規劃發放「民生紓困金」的鄉鎮市，還有梅山鄉及太保市，均規劃發放轄區內每名民眾3000元。

義竹鄉代表會主席黃金獅告訴中央社記者，天災造成鄉民財產重大損失，為減輕鄉民災後重建生活負擔，臨時會提案請公所發放鄉民每人5000元「民生紓困金」，獲全體代表連署通過。

黃金獅說，針對發放「民生紓困金」，鄉代會與鄉公所早有共識，且義竹鄉人口數近1.6萬人，公庫每年結餘8000萬元，普發現金不用舉債。

鄉公所表示，公所今天召開鄉務會議過後，明天將提案自治條例，待代表會通過完成法律程序，再審議預算案，預計10月10日可透過各村辦公室發放。

嘉義 黃金 丹娜絲颱風

延伸閱讀

風災後嘉縣仍有3400盞路燈待修 縣府：持續搶修

監委關注「番」字地名涉歧視 嘉縣番路鄉、阿里山鄉長錯愕驚訝

嘉縣水上鄉代會前主席毒品案判5年4月 下午到案嘉檢代為發監執行

嘉縣衛生局暑期喬裝測試購菸 逮1成3業者違規

相關新聞

台南麻豆文旦產量稀缺今年秒殺 有果農10年堅持不漲價原因曝

今年因農曆閏六月關係，中秋節要到10月才來臨，不過，台南麻豆文旦近期幾乎已採收完畢並出貨；今年因丹娜絲颱風造成麻豆文旦大...

嘉義縣義竹鄉將普發5000元紓困金 最快雙十節就能拿到

丹娜絲颱風7月重創嘉義縣，太保市、梅山鄉陸續提案普發現金，義竹鄉民代表會今也提議發放5000元「民生紓困金」，公所與代表...

TPASS大台南公車+南嘉台鐵799無限搭開賣 反應熱烈

台南市交通局推出通勤族期待已久的「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799定期票方案，今天開賣，截至下午3點半，已售...

颱風後仍守住外銷承諾 雲林農產今封櫃外銷新加坡

雲林縣府今年4月與新加坡知名連鎖超市昇菘集團簽約，3年將採購100萬新幣農產品，每2周出貨一次，但7月受颱風、西南氣流影...

臺南地區TPASS定期票 9/15正式啟用

台南市通勤族期待的「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799定期票方案9月10日上午10時在MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步開放預購，並於9月15

漁民批評風災補助船筏標準嚴苛 嘉縣府：協助爭取放寬專案補助

丹娜絲風災造成嘉義縣農漁業嚴重損失，有不少漁船、膠筏也在這次風災受到損害，政府推出補助方案，但有漁民反映，認定標準嚴苛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。