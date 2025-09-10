台南麻豆文旦產量稀缺今年秒殺 有果農10年堅持不漲價原因曝

今年因農曆閏六月關係，中秋節要到10月才來臨，不過，台南麻豆文旦近期幾乎已採收完畢並出貨；今年因丹娜絲颱風造成麻豆文旦大量落果，產量剩約2成，果農光是供貨給熟客都賣不夠了，只好與客戶溝通「減量購買」，讓大家都能品嘗，而部分產地價格微幅調漲，但也有果農堅持不漲價，想與顧客維持好交情。

在南勢里種植約8分地的果農陳哲雄，從老師退休種植文旦逾50年，其柚園取名為「陳老師文旦園」，且家中有6人都是任職老師，相當特別；陳哲雄說，往年每分地可達5000台斤文旦產量，今年因颱風吹落果，8分地才採收5000台斤，經分級篩選，最後只有3000台斤能夠銷售。

他提到，本月初已陸續將文旦採收完畢，上周也依熟客訂購的數量分配出貨完畢，今年文旦幾乎是「秒殺」賣光，近期果園都不敢開門，就怕有顧客上門想買文旦，但現在真的已經沒有文旦可賣了。

陳哲雄表示，今年因產量大幅減少，有顧客就建議應該要漲價，但他認為，「其多賺那些錢，自己更看重與老顧客之間的友情」，10多年來都沒有漲價，今年也不會漲價，「自己賣的不僅是柚品、更重要的是人品」。

另外，曾獲3次台南文旦評鑑冠軍的果農郭玉飛、郭李春梅夫婦，每逢中秋節前夕都有許多老顧客會預訂文旦，但今年因產量直接少了一半，文旦老早就被訂購一空，夫妻倆也只好與老顧客溝通，希望大家「減量購買」，調配貨量讓熟客都能買到文旦，否則每天都被熟客追文旦。