TPASS大台南公車+南嘉台鐵799無限搭開賣 反應熱烈

台南市交通局推出通勤族期待已久的「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799定期票方案，今天開賣，截至下午3點半，已售出超過60張TPASS空卡及799方案，並有超過100人次前來諮詢定期票服務，顯示民眾對此便民方案反應熱烈。

台南市公車處代理處長蔡世勛表示，今天現場購買及詢問的主要是通勤族，自從「南高屏TPASS」兩年前上線後，台南溪北與嘉義往來密切，地方一直希望能加速開通「南嘉TPASS」，此次方案上線後，反應相當踴躍。

今天上午10時起也在MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步開放，9月15日正式啟用。

方案涵蓋台南市所有公共運輸以及嘉義縣、市台鐵各站，方便南嘉通勤民眾無縫搭乘。

交通局長王銘德表示，本次方案以MeNGo平台率先上線，服務範圍涵蓋大台南地區公車、YouBike公共自行車及台鐵各站，北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並包含沙崙支線。

為方便民眾即時購卡與綁定方案，交通局自9月10日起在新營火車站設置短期TPASS實體服務據點，周一至周五上午11時至下午7時提供一站式服務，至10月14日止；首個周末（9月13、14日）也加開下午1至5時現場服務。

王銘德指出，799方案為台南率先推出的便民方案，後續待嘉義縣、市加入MeNGo平台後，將推出更多包含嘉義地區公車的方案組合，滿足不同需求的旅客。