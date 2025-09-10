颱風後仍守住外銷承諾 雲林農產今封櫃外銷新加坡

雲林縣府今年4月與新加坡知名連鎖超市昇菘集團簽約，3年將採購100萬新幣農產品，每2周出貨一次，但7月受颱風、西南氣流影響，雲林農產重創，所幸最後仍克服困難，迎接中秋檔期，今再封櫃出口8噸農產品，縣長張麗善說，農產品外銷最重要的是誠信跟品質保證，才能持續打開市場，感謝雲林農民展現韌性，讓外銷維持穩定。

雲林縣府與宜捷威農產公司合作，近年持續將雲林農特產品外銷至新加坡，自2020年至2024年間在新加坡的總出口量突破1250噸，今年4月與當地連鎖超市昇菘集團簽約，取得3年100萬新幣採購合作備忘錄，今年颱風、西南氣流重創雲林產地，一度出現供貨困難。

宜捷威農產公司總經理林延蓉表示，外銷合約規定每2周出貨一次，但今年農損嚴重，集貨困難度很高，所幸農民不被風災打倒，很快復耕出貨，雲林縣長張麗善也展現高度，願意為其他縣市供應農產品一併封櫃出口，今天才能順利封櫃出貨，這次出口量有8.2噸，包括迎接中秋檔期的斗六文旦、各類蔬菜，並新增莿桐香蕉品項。

縣府農業處長魏勝德表示，今年颱風、西南氣流接連影響，前陣子葉菜昂貴，國內都在搶菜更何況出口，壓力很大，但維持穩定出貨才能鞏固出口市場，現在新加坡主要超市都看得到雲林良品，他也透露，目前正努力衝刺澳洲市場，希望透過外銷讓雲林良品全世界聞名。

「雞蛋不能放在同一籃子」，張麗善表示，農產品外銷更重要的是穩定供貨，不受天災影響，才能持續打開市場，未來盛產時才能維持國內產銷平衡。先前風災水災讓文旦、香蕉受有損失，她非常感謝農民、農企業單位持續不斷穩定供貨、穩定品質，與行銷合作廠商合作，打開國外市場。

農業處表示，昇菘集團在新加坡擁有82間連鎖超市，下半年將在9月26日至10月2日間再舉辦「柚香慶滿月·蕉饗雲林節」的中秋檔期推廣活動，屆時將展售雲林當地新鮮蔬果，包括文旦、香蕉、紅蘿蔔與葉菜類等，並於8間門市舉辦共25場的試吃活動。

魏勝德處長表示，這段時間風災造成農特產品受損嚴重，但在誠信跟品質保證下，我們突破很多困難，這次蔬果外銷新加坡封貨儀式，對雲林是很重要的里程碑，希望未來新加坡的夥伴都可以品嘗到雲林最棒的農特產品。

宜捷威農產公司總經理林延蓉特別提及，對比其他縣市，只有雲林縣雲林良品橫掃新加坡三大連鎖超市、連續三年舉辦大型活動；雲林縣政府今年與昇菘集團MOU簽訂也展現高度，願意為其他縣市供應農產品一併封櫃出口，帶動農產品、帶動經濟。透過今日封櫃儀式，她感謝縣府團隊跟張縣長支持外，也希望凝聚農民共識，展現台灣農業韌性，不被風災打倒，能很快復原、恢復出口。

張縣長強調，雲林縣將持續以「品質」與「國際化」為核心，深化與海外市場的合作連結，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要品牌。此次以文旦與香蕉裝櫃前進新加坡，不僅是數字上的突破，更代表雲林農業的創新與韌性，象徵台灣農業邁向全球舞台的關鍵一步。

雲林農產品外銷再傳捷報！雲林縣政府今(10)日舉辦「雲林良品大躍進裝櫃記者會」，宣布「雲林良品」將出口文旦、香蕉、葉菜等品項到新加坡，雲林自2020年至2024年間於新加坡的總出口量突破1250噸，不僅穩固紅蘿蔔、美生菜、西洋芹、高麗菜、苦瓜、文旦等長年穩定供應星馬市場，在張麗善縣長的積極推動下，2023年新增葉菜類品項，成功突破市場重圍，2024年再加入鳳梨、木瓜、香蕉等水果出口，讓雲林農產品展現更具多元化的國際競爭力。

此次裝櫃的主要出口品項為雲林盛產的文旦與香蕉。文旦香氣濃郁、果肉細緻多汁，深受海外消費者喜愛；香蕉則以品質穩定、口感香甜著稱，長年都是台灣最具代表性的水果之一。且正值中秋佳節前夕啟航新加坡，不僅象徵雲林農產品在國際市場持續拓展，更展現臺灣農產品乘載團圓共享的意義，也期盼透過這次出貨讓讓世界更加看見「雲林良品」品牌的堅強實力。

自2023年起，雲林縣看見市場需求，首度將青江菜、芥藍、茼蒿、菠菜等葉菜類外銷新加坡，並順利進駐當地大型連鎖超市FairPrice、昇菘超市及Giant超市，開創雲林葉菜外銷的新里程碑。值得一提的是，2025年雲林良品更將葉菜類推進擁有金馬崙高原、能自給自足的馬來西亞市場，象徵雲林農產品正式跨越國際門檻，合作強度達到全新高峰。

同時，縣府也積極透過海外推廣活動深化國際合作。自2020年雲林接獲國際訂單，啟動雲林縣農產品外銷新南向推廣，2022再次將文旦推廣到新加坡市場，2023年至2024年間更與NTUC、Giant等大型超市合辦台灣蔬菜節，到2025年4月更由張麗善縣長親自率團，與新加坡第一私人集團超市昇菘集團強強聯手，簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），並舉辦為期一週的「台灣食品節」，創下台灣農產進軍國際市場的重要里程碑。

縣府指出，昇菘集團於新加坡擁有82間連鎖超市，深獲當地消費者的支持與喜愛，也是雲林非常重要的經貿夥伴，下半年將於9月26日至10月2日間再度攜手，舉辦「柚香慶滿月·蕉饗雲林節」的中秋檔期推廣活動，屆時將展售雲林當地新鮮蔬果，包括文旦、香蕉、紅蘿蔔與葉菜類等，並於 8 間門市舉辦共25 場的試吃活動，持續將雲林的優質農產推廣至國際舞台。