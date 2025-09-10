快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

雲林蔬果裝櫃啟航 2020年起外銷星馬逾1250噸

中央社／ 雲林縣10日電

雲林產蔬菜、文旦香蕉等今天裝櫃外銷新加坡。縣府表示，2020年至2024年間雲林蔬果外銷至星馬總出口量突破1250噸，而且外銷品項逐年增加，展現多元化的國際競爭力。

雲林縣政府今天舉辦「雲林良品大躍進裝櫃記者會」，宣布「雲林良品」將出口文旦、香蕉、葉菜等品項到新加坡。

縣長張麗善致詞說，此次裝櫃的主要出口品項為雲林盛產的文旦與香蕉。文旦香氣濃郁、果肉細緻多汁，深受海外消費者喜愛；香蕉則以品質穩定、口感香甜著稱，長年都是台灣最具代表性的水果之一。

張麗善表示，正值中秋佳節前夕啟航新加坡，不僅象徵雲林農產品在國際市場持續拓展，更展現台灣農產品承載團圓共享的意義，也期盼透過這次出貨讓世界更加看見「雲林良品」品牌的堅強實力。

農業處表示，雲林蔬果在2020年至2024年間出口星馬已突破1250噸，紅蘿蔔、美生菜、西洋芹、高麗菜、苦瓜、文旦等品項穩定供應星馬市場，2023年新增葉菜類品項，2024年再加入鳳梨、木瓜、香蕉等水果出口，雲林農產品具國際競爭力。

此外，雲林縣政府今年也與在新加坡擁有82間連鎖超市的昇菘集團簽訂MOU，並將於9月26日至10月2日攜手舉辦「柚香慶滿月·蕉饗雲林節」的中秋檔期推廣活動，在8間門市舉辦25場的雲林蔬果試吃活動，持續將雲林的優質農產推廣至國際舞台。

雲林 香蕉 文旦

延伸閱讀

15縣市連署喊話！雲林漁業調查400萬被砍剩6萬 張麗善：情何以堪

藍白16縣市明北上喊話 張麗善發聲：中央不要拿了好幾支刀亂砍

公益棒球賽愛心購票不足 許效舜語帶哽咽勸募

影／班班有冷氣電費雙殺雲林年增支出1.5億元 張麗善：中央苛扣地方

相關新聞

澳洲回國馬上率團參加新加坡海鮮展 黃偉哲推廣「台南味」

台南市長黃偉哲日前才率隊參加「2025澳洲食品展」，今天馬不停蹄又出席「2025新加坡海鮮展」開幕式，這是台南市政府農業...

颱風後仍守住外銷承諾 雲林農產今封櫃外銷新加坡

雲林縣府今年4月與新加坡知名連鎖超市昇菘集團簽約，3年將採購100萬新幣農產品，每2周出貨一次，但7月受颱風、西南氣流影...

台南麻豆文旦產量稀缺今年秒殺 有果農10年堅持不漲價原因曝

今年因農曆閏六月關係，中秋節要到10月才來臨，不過，台南麻豆文旦近期幾乎已採收完畢並出貨；今年因丹娜絲颱風造成麻豆文旦大...

TPASS大台南公車+南嘉台鐵799無限搭開賣 反應熱烈

台南市交通局推出通勤族期待已久的「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799定期票方案，今天開賣，截至下午3點半，已售...

臺南地區TPASS定期票 9/15正式啟用

台南市通勤族期待的「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799定期票方案9月10日上午10時在MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步開放預購，並於9月15

漁民批評風災補助船筏標準嚴苛 嘉縣府：協助爭取放寬專案補助

丹娜絲風災造成嘉義縣農漁業嚴重損失，有不少漁船、膠筏也在這次風災受到損害，政府推出補助方案，但有漁民反映，認定標準嚴苛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。