雲林蔬果裝櫃啟航 2020年起外銷星馬逾1250噸

雲林產蔬菜、文旦與香蕉等今天裝櫃外銷新加坡。縣府表示，2020年至2024年間雲林蔬果外銷至星馬總出口量突破1250噸，而且外銷品項逐年增加，展現多元化的國際競爭力。

雲林縣政府今天舉辦「雲林良品大躍進裝櫃記者會」，宣布「雲林良品」將出口文旦、香蕉、葉菜等品項到新加坡。

縣長張麗善致詞說，此次裝櫃的主要出口品項為雲林盛產的文旦與香蕉。文旦香氣濃郁、果肉細緻多汁，深受海外消費者喜愛；香蕉則以品質穩定、口感香甜著稱，長年都是台灣最具代表性的水果之一。

張麗善表示，正值中秋佳節前夕啟航新加坡，不僅象徵雲林農產品在國際市場持續拓展，更展現台灣農產品承載團圓共享的意義，也期盼透過這次出貨讓世界更加看見「雲林良品」品牌的堅強實力。

農業處表示，雲林蔬果在2020年至2024年間出口星馬已突破1250噸，紅蘿蔔、美生菜、西洋芹、高麗菜、苦瓜、文旦等品項穩定供應星馬市場，2023年新增葉菜類品項，2024年再加入鳳梨、木瓜、香蕉等水果出口，雲林農產品具國際競爭力。

此外，雲林縣政府今年也與在新加坡擁有82間連鎖超市的昇菘集團簽訂MOU，並將於9月26日至10月2日攜手舉辦「柚香慶滿月·蕉饗雲林節」的中秋檔期推廣活動，在8間門市舉辦25場的雲林蔬果試吃活動，持續將雲林的優質農產推廣至國際舞台。