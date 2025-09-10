臺南地區TPASS定期票 9/15正式啟用

台南市通勤族期待的「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799定期票方案9月10日上午10時在MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步開放預購，並於9月15日正式啟用，涵蓋台南市所有公共運輸以及嘉義縣、市台鐵各站，讓南嘉通勤的民眾直呼「快！手刀下單」。

交通局局長王銘德表示，據統計台南與嘉義間台鐵平均每月通勤量超過16萬人次，為減輕台南市民的通勤成本，市長黃偉哲特別指示交通局儘速與嘉義縣、市完成協商推動定期票方案。

局長王銘德接著表示，因本市與嘉義縣、市推出TPASS定期票的平台不同，經本市不斷與嘉義縣、市協商後，由本市以現有的MeNGo平台率先推出「TPASS大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799定期票方案，服務範圍除了原有大台南地區公車、YouBike公共自行車及台鐵各站外，更將台鐵適用範圍延伸到嘉義縣、市，北可至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線。

局長王銘德指出，本次「大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799方案同樣採用MeNGo平台發售，第一次使用的朋友可記住下列4個步驟：1.買空卡、2.加會員、3.買方案、4.過卡，就能輕鬆入手799方案。

局長王銘德表示，上述購買通路及步驟已相當方便，交通局為了服務想第一時間入手卡片及完成綁定定期票的市民朋友，特別自9月10日上午10時起，在新營火車站設置短期TPASS實體服務處據點，提供購卡到買方案啟用一站式服務，周一至周五每日上午11時至下午7時有專人服務，至10月14日止，此外，因應預購人潮，在開賣首個週末9月13、14日下午１至５時於新營火車站加開現場服務場次，歡迎市民朋友多加利用。

局長王銘德強調，本次「大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」799方案為台南率先推出的便民方案，後續俟嘉義縣、市加入MeNGo平台後還會再推出包含嘉義地區公車等不同的方案組合，提供不同需求的旅客更多選擇。

