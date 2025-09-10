快訊

澳洲回國馬上率團參加新加坡海鮮展 黃偉哲推廣「台南味」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）化身最佳推銷員邀請看展民眾試吃。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）化身最佳推銷員邀請看展民眾試吃。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲日前才率隊參加「2025澳洲食品展」，今天馬不停蹄又出席「2025新加坡海鮮展」開幕式，這是台南市政府農業局首次參展，黃偉哲表示，台南產的台灣鯛近年已成功打入新加坡市場，這次特別帶來更多台南優質農漁加工品，期盼以滿滿「台南味」與新加坡朋友交流。

黃偉哲指出，台南是台灣水產養殖重鎮之一，藉由此次展會可向國際買家介紹台南優質水產品。這次展出包括虱目魚、台灣鯛等多種水產加工品，未來3天展期將與來自世界各國的買家及生產者互動交流，也邀請大家到台南攤位品嘗「Taste of Tainan」（台南味）。

黃偉哲並說，過往台灣鯛主要出口美加與中東市場，近期因美方關稅政策影響，市府布局多元市場，已成功打開新加坡通路，希望拓展漁業產品種類，為台南漁民與業者開創更多商機。

台南市農業局長李芳林表示，台南農漁產品自產自銷、新鮮優質，期望透過此次海鮮展向新加坡消費者推廣，包括虱目魚罐頭與香腸、鱻味餅、西瓜綿虱目魚肚湯禮盒及台灣鯛商品，也同步行銷其他台南農特產品。

李芳林補充，新加坡「新台灣館」去年盛大開幕，當地消費者已能輕鬆購買台南農漁產品。此次參展的台灣鯛產品，也可在新台灣館購得，館內將展示帶至海鮮展的眾多產品，讓更多新加坡民眾認識台南農漁產。

2025新加坡海鮮展將於9月10日至12日在濱海灣金沙會展中心展出，主題聚焦亞洲市場、引領行業趨勢，每年吸引超過340家來自46國的參展商及逾4000位來自80國的水產業專家，提供參展與觀展者更多商機與合作機會。

台南市長黃偉哲出席海鮮展開幕式剪綵。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席海鮮展開幕式剪綵。圖／台南市政府提供
開幕活動安排舞龍舞獅為攤位祈求「豐財聚寶、生意興隆」。圖／台南市政府提供
開幕活動安排舞龍舞獅為攤位祈求「豐財聚寶、生意興隆」。圖／台南市政府提供
駐新加坡大使童振源（右）到台南攤位助陣。圖／台南市政府提供
駐新加坡大使童振源（右）到台南攤位助陣。圖／台南市政府提供
台南力推台灣鯛及虱目魚等相關漁產品。圖／台南市政府提供
台南力推台灣鯛及虱目魚等相關漁產品。圖／台南市政府提供

新加坡 黃偉哲

