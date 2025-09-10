2025新加坡海鮮展開幕 黃偉哲行銷台南水產

2025新加坡海鮮展今天開幕，台南市長黃偉哲也在場行銷台南水產，期待拓展水產種類、打開更廣的銷售市場。

黃偉哲今天受邀在2025新加坡海鮮展開幕式致詞表示，台南是台灣水產養殖重鎮之一，他希望透過參展，向世界各國買家介紹台南優質水產，此次也帶來虱目魚、台灣鯛等水產加工品，未來3天展期互相交流學習，同時品嘗台南美味。

黃偉哲說，過往台灣鯛外銷市場以美國、加拿大及中東為主，近來受美國關稅政策影響，市府布局朝多元市場發展，目前已成功打開新加坡通路，期待拓展水產種類，打開更廣市場。

市府發布新聞稿指出，新加坡「新台灣館」去年開幕，新加坡消費者可輕鬆買到台南農漁產品；此次參展，台灣鯛產品將能在「新台灣館」購得，館中也將展示台南在海鮮展的眾多產品。

2025新加坡海鮮展今天起至12日，在新加坡濱海灣金沙會展中心展出，主題聚焦亞洲市場、引領行業趨勢，也是一年一度漁產品交流盛會，提供參展及觀展者更多潛在合作機會。