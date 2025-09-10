台南弱勢災屋毀「比雞舍還不如」營造業者出手援助了

台南六甲區七甲里郭姓七旬兄弟，長年住在破敗老屋，丹娜絲颱風重創後更形惡劣，「比雞舍還不如」，在民政局轉介下，皇昌營造決定伸出援手，不僅無償捐贈貨櫃屋，還特地將地基墊高60公分、內附冷氣與床鋪，施工團隊更借用鄰地吊放設備，3天就讓兩兄弟搬進遮風避雨的新居，有安全居住的環境。

六甲區公所主祕高英唐出席市府記者會說明弱勢戶修繕情形，共40戶房屋受損無力修復，感謝民政局媒合皇昌營造自8月起主動承接修繕任務，一個月內完成16戶弱勢家庭修繕，其中10戶為中低收入或低收入戶，6戶為邊緣戶，預估九月底修復率將突破9成。

高英唐提到七甲里70歲郭姓翁平時和弟弟住在破舊的三合院，丹娜絲颱風房子受損嚴重，一下雨就淹水，家裡陷入泥濘，比起雞舍還不如，難以想像人要如何居住；因房屋破損太嚴重，皇昌營造決定捐贈附有床舖的貨櫃屋。

因地勢低窪，臨時貨櫃屋進駐前，施工團隊特地將地基加高60公分，里長也協助安裝冷氣與配電設施，區公所表示，未來若有用電或生活上的需求，里長也會持續協助，確保受災戶能安心生活。郭先生平時還要照顧身心障礙的弟弟，家中經濟僅靠他的低收入補助維持。「感謝在最困難的時刻，各界提供支持與溫暖」。

全市房屋修繕媒合，工務局指出，受損超過20平方公尺並登記修繕媒合者達3570戶，現勘完成率逾99%，其中971戶已完成簽約進入施工。列管弱勢戶計320戶，市府提供全額補助並優先處理，目前169戶已修繕完成，61戶施工中。

市府秘書長尤天厚強調，災後市民最關心的兩件事是慰助金與修繕進度。截至今日，慰助金核發率已達99.6%，金額逾118億元；

針對媒合房屋修繕及獎勵金部份，工務局說明，已有535戶完工，雲嘉南災後復原前進指揮所日前加碼三項補助措施，擴大「家園復原慰助金」適用對象，原僅限弱勢戶申請，現已開放至台南、嘉義所有一般戶，受損未達20平方公尺者，也可申請最高1萬元補助。

另為加速修繕，政府啟動第二波「修繕媒合獎勵措施」，凡於10月6日前完成簽約，完工時即可領取 1.5 萬元尾款獎勵金；針對受災面積20平方公尺以上的弱勢戶，亦加發 10 萬元生活支持補助，協助災民面對重建的經濟壓力。

工務局並指出，結構嚴重受損、不堪居住的房屋，政府已啟動代拆與自拆補助雙軌，截至目前受理195件委託拆除，另有59件申請自行拆除，期望加快社區清理及重建腳步。