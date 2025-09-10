嘉義鹿草推低碳小旅行 網紅鄉長將開電動車接送

快訊

中央社／ 嘉義縣10日電
嘉義鹿草鄉公所近日推出免費「兩天一夜低碳驚喜小旅行」，鄉長嚴珮瑜（前左）將親自駕駛特斯拉電動車接送獲選旅人。（嚴珮瑜提供）中央社
嘉義鹿草鄉結合農業、生態與觀光，近日推出免費「兩天一夜低碳驚喜小旅行」，在網路具高人氣的鄉長嚴珮瑜將駕駛特斯拉電動車接送旅人，推動「低碳運具+永續旅遊」新模式。

鹿草鄉公所免費低碳遊鹿草活動，邀民眾體驗農場、文創小店、隱藏版美食，瞭解農業六級化如何在地落實、延伸；民眾只要9月18日前在Threads帳號@annieyen_1019按照規定發文，就有機會免費體驗兩天一夜鹿草之旅。

嚴珮瑜今天告訴中央社記者，Threads上發文愛心數最高者，可獲得她當地陪乘坐Tesla之旅，旅遊時間是10月11日至12日，她將化身專屬司機，駕駛Tesla從嘉義高鐵站接送得獎者，得獎者可以拉3名親友同行，吃住完全免費；另外，會再從Threads上發文者中選出3名留言獲好評者，每人可得免費高鐵雙人來回車票加民宿一晚。

此外，在「嚴珮瑜鹿草新動力」臉書（Facebook）粉專「鄉長開Tesla！來場只有鹿草人才知道的旅行」貼文底下留言、分享者，就有機會獲得鹿草在地企業準備超過百份精品好禮。

嚴珮瑜強調，鹿草的農業六級化並非只有初級農產品生產（一級）、加工（二級）及行銷販售服務（三級）發展模式，而是延伸至觀光與文化保存，期待免費低碳小旅行活動過後，吸引更多人來鹿草；她說，鹿草不只是農業鄉鎮，更是永續轉型先行場域。

嚴珮瑜表示，鄉公所將以此次「低碳小旅行」為範本，出版鹿草鄉一日遊及二日遊折頁，未來旅客按圖索驥，出高鐵嘉義站即可租電動機車或電動車低碳遊鹿草。

低碳 嘉義 電動機車

