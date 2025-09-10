影／心理健康月！免費心理諮商 「幸福大飯店」巡迴抵嘉

響應2025年世界心理健康日主題「災難和緊急情況下的心理健康服務」，嘉市府衛生局上午在文化創意產業園區舉辦心理健康月啟動活動，以「情緒共鳴－樂嘉奇摩子」為主題，邀請市民關注情緒照顧與心理健康的重要性。啟動儀式由副市長林瑞彥、衛生局長廖育瑋、民代及心理健康網絡單位代表共同宣布啟動，「幸福大飯店－癒見幸福的自己」策展式工作坊巡迴展在文創園區開展體驗，市民免費登記心理諮商。

健康城市不僅體現身體健康，更應重視心理安頓。「幸福大飯店－癒見幸福的自己」策展式工作坊的體驗。透過模擬飯店情境與多元互動環節，從「癒見自己」出發，理解情緒與身體的關係，進而覺察心理負擔、實踐自我照顧。活動包含了解身體與心靈如何偕同運作的「幸福大廳」，認識外在如何影響內在心智活動的「內在客房」，以及在「許願池與生命樹」裡領略身心合一，在生命樹下寫下對未來的期許與正向信念。整體體驗融合藝術、健康與心理成長，鼓勵民眾以尊嚴、幸福的態度迎接人生各階段，並透過掃描QR碼分享正能量，讓幸福的力量持續擴散。

廖育瑋指出，衛福部公布國人10大死因，自殺隔14年，又重新回到國人10大死因之一。反映情緒壓力對心理健康的深遠影響。從青少年面對校園與同儕壓力、中壯年族群的職場與經濟負擔，到樂齡長者可能遭遇的失落感與健康困境，心理支持已成為城市治理不可忽視的重要課題。為此，衛生局7日起至10月19日，每周日舉辦多元心理健康促進活動，包括手作體驗、主題展覽、藝術繪畫、伸展瑜珈、音樂會及校園巡迴講座等各種類型，共計35場次，盼市民踴躍參加，在互動中學習自我情緒的識別與管理，進而促進心理健康。