烏魚子變鳳梨酥！勞動部雲嘉南分署推15款創意中秋禮挺公益

中秋佳節即將來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署精選15款來自「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導單位的特色禮盒，邀請民眾以行動支持在地，其中，不少創意禮盒都展現地方食材與節慶文化的完美結合。

雲嘉南分署說明，為協助在地產業發展並促進就業，勞動部推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，輔導非營利民間團體傳承地方特色，帶動社區產業發展；今年雲嘉南分署精選6家單位、推出15款中秋禮盒，即日起可於專屬網站「好時光靚市集」選購。

其中，來自雲林縣口湖鄉的金湖休閒農業發展協會推出「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」與「海中寶烏金條禮盒」；嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社「好嘉筍禮盒」；台南市雅比斯生命關懷協會則是「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」，展現地方食材與節慶文化的完美結合。

此外，社團法人台灣共融協會、南市安安社會福利發展協會及嘉義市啟智協會等，也都由身心障礙朋友親手製作推出許多公益禮盒，讓消費者在送禮同時兼做公益，心意更添意義。