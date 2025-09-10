影／月餅價調漲 嘉市秋節挺弱勢…伴手禮開賣不受影響愛加倍
今年嘉市建城320+1年，秋節將近，市府今上午在東區體育館舉辦「中秋愛心伴手禮促銷活動」，以走秀及現場設攤方式展示愛心伴手禮盒。今年原物料漲，月餅等伴手禮價格上漲，但愛心加倍買起來，市長黃敏惠號召公益團體及寺廟等響應，去年銷售6000盒總額突破353萬元，黃敏惠盼今年銷售額能再獲佳績。
集結腦性麻痺協會、晨光智能發展中心、再耕園咖啡庇護工場、啟智協會、嘉愛啟智發展中心共5家優先採購廠商，同時行銷再耕園保康清潔隊、清健庇護工場等2家庇護工場，並邀請伊甸社會福利基金會一起設攤行銷天然製作的柚香清潔劑商品。開場表演，由腦性麻痺協會麻吉舞蹈團，表演舞動中秋，躍星月，愛心商品走秀展示，啟智協會，嘉愛啟智發展中心，再耕園咖啡庇護工場，腦性麻痺協會 ， 雙福社會福利慈善事業基金會附設晨光智能發展中心
黃敏惠說，中秋愛心伴手禮95年辦理，至今18年，嘉市呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，推動「新永續淨零城市」，優先採購機構製作產品，由營養師把關健康、專業烘焙師提升美味，選用在地原料或天然食材，減少運送過程碳排量，將永續理念融入產品、服務與包裝設計。這些產品的品質不遜於市面品牌，不僅美味更充滿心意，讓民眾送禮實惠，收禮更能夠感受到這份溫暖，將幸福傳遞下去，黃敏惠期盼大家不只佳節時選購，平日也能多加支持這些優質產品及服務，協助身心障礙朋友自立生活與社會參與。
愛心伴手禮促銷活動響應熱烈，多位議員、福添福基金會董事長陳素月、嘉邑行善團、嘉邑城隍廟慈善會、文財殿、嘉市第三信用合作社、台銀嘉義分行、聖保羅烘焙花園、嘉市職業總工會、餐飲工會、九華山地藏庵、嘉邑大天宮等貴賓，愛心挺身心障礙朋友。市府呼籲透過「優先採購資訊網路平台」，或直接撥打各身心障礙機構及團體訂購專線，支持嘉市身心障礙團體及庇護工場，讓消費成為愛與永續實踐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言