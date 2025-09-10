聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義大林中正路擬畫綠色人行道 店家憂影響生意齊抗議
嘉義縣大林鎮中正路爭取中央前瞻經費，打造完善通學步道，包括畫設紅線及綠色標線型人行道，引起周圍商家不滿，今天集結抗議，憂店門口無法停車恐影響生意，盼有調整空間。縣府建設處表示，暫時以白色標線取代綠色人行道，盼用路人逐漸改善習慣。
附近商家說，大林市區實際居住人數不多，10戶可能只有住1戶，店家仰賴周圍村莊的人來消費，大家都是騎車、開車，若畫紅線及人行道恐影響生意，規畫設計前沒有和地方討論，標線不符合地方用路習慣，現在紅線已畫，只希望綠色人行道不要再畫下去。
大林鎮民代表會主席謝明瑞說，中正路早期已有畫紅線，只是磨損不明顯，周邊是大林繁華市場，大家買東西都會臨停一下，縣府規畫設計時未與公所及商家討論，畫好後商家才驚覺不便，影響生意恐逐漸沒落，標線設計較適合都市，鄉下比較不適用。
鎮長許有疆說，大林國小周圍目前設有汽車停車格，未來擬增加機車停車格，滿足地方居民需求，也會與縣府討論中正路標線規畫。建設處長郭良江說，前瞻經費改善人行環境，近年交通以人為本，盼用路人逐漸改善習慣，將暫時以白色標線取代綠色人行道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言