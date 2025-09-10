快訊

嘉義大林中正路擬畫綠色人行道 店家憂影響生意齊抗議

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮中正路行人空間不足，紅線擺攤及違停狀況嚴重，看護推著輪椅走在車道上。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮中正路行人空間不足，紅線擺攤及違停狀況嚴重，看護推著輪椅走在車道上。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大林鎮中正路爭取中央前瞻經費，打造完善通學步道，包括畫設紅線及綠色標線型人行道，引起周圍商家不滿，今天集結抗議，憂店門口無法停車恐影響生意，盼有調整空間。縣府建設處表示，暫時以白色標線取代綠色人行道，盼用路人逐漸改善習慣。

附近商家說，大林市區實際居住人數不多，10戶可能只有住1戶，店家仰賴周圍村莊的人來消費，大家都是騎車、開車，若畫紅線及人行道恐影響生意，規畫設計前沒有和地方討論，標線不符合地方用路習慣，現在紅線已畫，只希望綠色人行道不要再畫下去。

大林鎮民代表會主席謝明瑞說，中正路早期已有畫紅線，只是磨損不明顯，周邊是大林繁華市場，大家買東西都會臨停一下，縣府規畫設計時未與公所及商家討論，畫好後商家才驚覺不便，影響生意恐逐漸沒落，標線設計較適合都市，鄉下比較不適用。

鎮長許有疆說，大林國小周圍目前設有汽車停車格，未來擬增加機車停車格，滿足地方居民需求，也會與縣府討論中正路標線規畫。建設處長郭良江說，前瞻經費改善人行環境，近年交通以人為本，盼用路人逐漸改善習慣，將暫時以白色標線取代綠色人行道。

嘉義縣大林鎮中正路行人空間不足，縣府向重中央爭取前瞻經費改善，擬畫設綠色標線型人行道。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮中正路行人空間不足，縣府向重中央爭取前瞻經費改善，擬畫設綠色標線型人行道。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮中正路擬畫設標線型人行道，周邊商家憂影響生意，今天集結抗議盼有協調空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮中正路擬畫設標線型人行道，周邊商家憂影響生意，今天集結抗議盼有協調空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮中正路行人空間不足，縣府向重中央爭取前瞻經費改善，擬畫設綠色標線型人行道。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮中正路行人空間不足，縣府向重中央爭取前瞻經費改善，擬畫設綠色標線型人行道。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮中正路行人空間不足，縣府向重中央爭取前瞻經費改善，擬畫設綠色標線型人行道。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮中正路行人空間不足，縣府向重中央爭取前瞻經費改善，擬畫設綠色標線型人行道。記者黃于凡／攝影

