嘉義大林中正路擬畫綠色人行道 店家憂影響生意齊抗議

嘉義縣大林鎮中正路爭取中央前瞻經費，打造完善通學步道，包括畫設紅線及綠色標線型人行道，引起周圍商家不滿，今天集結抗議，憂店門口無法停車恐影響生意，盼有調整空間。縣府建設處表示，暫時以白色標線取代綠色人行道，盼用路人逐漸改善習慣。

附近商家說，大林市區實際居住人數不多，10戶可能只有住1戶，店家仰賴周圍村莊的人來消費，大家都是騎車、開車，若畫紅線及人行道恐影響生意，規畫設計前沒有和地方討論，標線不符合地方用路習慣，現在紅線已畫，只希望綠色人行道不要再畫下去。

大林鎮民代表會主席謝明瑞說，中正路早期已有畫紅線，只是磨損不明顯，周邊是大林繁華市場，大家買東西都會臨停一下，縣府規畫設計時未與公所及商家討論，畫好後商家才驚覺不便，影響生意恐逐漸沒落，標線設計較適合都市，鄉下比較不適用。