快訊

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

聽新聞
0:00 / 0:00

全國家庭教育台南拿第一 志工：孩子的正向改變是最大動力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育部今天頒獎表揚「推展家庭教育績優個人暨團體」，台南市勇奪全國最多獎項，家庭教育中心主任張冰嫈代表受獎。圖／南市教育局提供
教育部今天頒獎表揚「推展家庭教育績優個人暨團體」，台南市勇奪全國最多獎項，家庭教育中心主任張冰嫈代表受獎。圖／南市教育局提供

教育部今天頒獎表揚「推展家庭教育績優個人暨團體」，台南市勇奪全國最多獎項，包含4名績優志工個人獎、3個「績優志工團隊獎」及5個「績優團體獎」，展現推展家庭教育領域拿全國第一的成果。獲獎志工分享，看到孩子正向改變是他們持續投入的最大動力。

每位獲獎志工都有感人的故事，志工督導邱錦秀服務近20年，她分享，每次出勤都是學習，從校園到社區、醫院，一場場活動累積出深厚的觀察與感動。投入志願服務32年的陳雪花說，「家庭教育不分場域，只要有需要，我都願意去。」她把教育熱情延續到家庭教育，深入軍中、矯正機關與親子互動現場，展現專業與熱忱。

活動推廣督導蔡孟燕分享，她從多種志工角色中整合經驗，協助中心專案、深入各年齡層的場域，就是希望讓家庭教育更貼近民眾生活，此榮譽屬於整個團隊。沈淑雲也分享，當看見家長與孩子的正向改變，是最有成就感的事，也是持續投入最大的動力。

市長黃偉哲表示，家庭是社會的根本，南市連續多年在家庭教育領域屢創佳績，背後靠的是市府團隊的努力與志工夥伴無私奉獻。教育局長鄭新輝說，臺南能以最多人數奪得全國績優志工個人獎，令人振奮，恭喜邱錦秀、陳雪花、蔡孟燕、沈淑雲四位志工獲此殊榮。誇許他們不僅長年投入服務，更在教育現場展現高度的專業與熱忱，獲教育部肯定是實至名歸。期盼這份榮耀能激勵更多人加入志願行列，共同擴大家庭教育服務的影響力。

家庭教育中心主任張冰嫈說，家庭教育需要多元且深入的推動方式，中心長期耕耘於社區、企業、弱勢關懷與假日夜間服務，許多服務計畫都需仰賴市府支持與志工群投入。獲獎是對台南持續努力最有力的回應，也將成為前行的動力，繼續陪伴更多家庭走向幸福。

團隊 台南 教育部

延伸閱讀

台南學生玩出科學精神 南新國中、聖功女中奪類科學競賽特優

「血月」凌晨登場 南瀛天文館千人直擊直播點閱破10萬

台南學生用繪本說海洋故事 「從自己做起」最重要

好讀周報／校園午餐有故事 融入西拉雅族「夜祭」文化掀話題

相關新聞

嘉義大林中正路擬畫綠色人行道 店家憂影響生意齊抗議

嘉義縣大林鎮中正路爭取中央前瞻經費，打造完善通學步道，包括畫設紅線及綠色標線型人行道，引起周圍商家不滿，今天集結抗議，憂...

影／風災慰助金發放逾118億元 南市府祕書長感慨「嘗盡人間冷暖」

丹娜絲風災發生至今已兩個多月，台南市慰助金核發率已99.6%，金額逾118億元，市府祕書長尤天厚表示，在中央協助及各界善...

台南牛肉湯缺貨潮！米其林必比登名店「西羅殿」宣布週休二日

台南牛肉湯是在地指標性美食，更是許多觀光客到訪時的必吃行程；不過近來因為牛隻貨源短缺，進價成本變高，讓許多商家苦不堪言。...

影／心理健康月！免費心理諮商 「幸福大飯店」巡迴抵嘉

響應2025年世界心理健康日主題「災難和緊急情況下的心理健康服務」，嘉市府衛生局上午在文化創意產業園區舉辦心理健康月啟動...

烏魚子變鳳梨酥！勞動部雲嘉南分署推15款創意中秋禮挺公益

中秋佳節即將來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署精選15款來自「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導單位的特色禮盒，邀...

影／月餅價調漲 嘉市秋節挺弱勢…伴手禮開賣不受影響愛加倍

今年嘉市建城320+1年，秋節將近，市府今上午在東區體育館舉辦「中秋愛心伴手禮促銷活動」，以走秀及現場設攤方式展示愛心伴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。