全國家庭教育台南拿第一 志工：孩子的正向改變是最大動力

教育部今天頒獎表揚「推展家庭教育績優個人暨團體」，台南市勇奪全國最多獎項，包含4名績優志工個人獎、3個「績優志工團隊獎」及5個「績優團體獎」，展現推展家庭教育領域拿全國第一的成果。獲獎志工分享，看到孩子正向改變是他們持續投入的最大動力。

每位獲獎志工都有感人的故事，志工督導邱錦秀服務近20年，她分享，每次出勤都是學習，從校園到社區、醫院，一場場活動累積出深厚的觀察與感動。投入志願服務32年的陳雪花說，「家庭教育不分場域，只要有需要，我都願意去。」她把教育熱情延續到家庭教育，深入軍中、矯正機關與親子互動現場，展現專業與熱忱。

活動推廣督導蔡孟燕分享，她從多種志工角色中整合經驗，協助中心專案、深入各年齡層的場域，就是希望讓家庭教育更貼近民眾生活，此榮譽屬於整個團隊。沈淑雲也分享，當看見家長與孩子的正向改變，是最有成就感的事，也是持續投入最大的動力。

市長黃偉哲表示，家庭是社會的根本，南市連續多年在家庭教育領域屢創佳績，背後靠的是市府團隊的努力與志工夥伴無私奉獻。教育局長鄭新輝說，臺南能以最多人數奪得全國績優志工個人獎，令人振奮，恭喜邱錦秀、陳雪花、蔡孟燕、沈淑雲四位志工獲此殊榮。誇許他們不僅長年投入服務，更在教育現場展現高度的專業與熱忱，獲教育部肯定是實至名歸。期盼這份榮耀能激勵更多人加入志願行列，共同擴大家庭教育服務的影響力。

家庭教育中心主任張冰嫈說，家庭教育需要多元且深入的推動方式，中心長期耕耘於社區、企業、弱勢關懷與假日夜間服務，許多服務計畫都需仰賴市府支持與志工群投入。獲獎是對台南持續努力最有力的回應，也將成為前行的動力，繼續陪伴更多家庭走向幸福。