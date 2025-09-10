台南打造智慧綠能示範城 辦論壇聚焦淨零轉型關鍵

台南市經濟發展局主辦「智慧賦能 綠動未來」科技產業論壇，今天在台南沙崙智慧綠能科學城舉行，吸引數百名科技、製造、綠能等領域代表，針對產業淨零轉型關鍵進行交流。

台南市副市長趙卿惠上午出席開幕儀式致詞表示，行政院於7月23日正式核定「智慧機器人產業推動方案」，宣示台灣將全面布局智慧機器人產業。

趙卿惠表示，市府除與國科會在沙崙合作設立「機器人研究中心」，也將透過柳營科技工業區第三期開發，結合工研院六甲院區「智慧機器人創新與應用研發中心」，打造集研發、人才培育與示範於一體的智慧機器人產業聚落，同時致力推動智慧城市，讓AI技術回應市民需求。

她說，市長黃偉哲對於智慧及綠能產業開發、人才培育高度重視，沙崙地區在產業與人才進駐勢必會快速進展，成為重要產業聚落，落實跨界合作與行動，台灣才能在全球淨零趨勢中站穩腳步，台南也將持續扮演引領角色。

台南市政府經濟發展局提供資料指出，今天論壇活動吸引數百名科技、製造、綠能與研發等領域代表與會，除了理念交流，如何將創新技術落實到製程優化、供應鏈管理與碳盤查，才是淨零轉型關鍵，論壇不僅是知識分享平台，更期望透過產官學研協力，推動具體可行合作方案。

經濟發展局表示，市府將持續協助企業在技術導入、資金支持與人才培育等方面獲得資源，特別是中小企業，也能在淨零與數位轉型浪潮中「一個都不掉隊」，沙崙智慧綠能科學城將持續發揮平台作用，推動更多創新成果落地，打造台南成為智慧綠能示範城市。