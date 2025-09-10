快訊

影／興達電廠爆炸說明會氣氛火爆 地方狂罵林欽榮：很囂張

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

台南牛肉湯缺貨潮！米其林必比登名店「西羅殿」宣布週休二日

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「西羅殿牛肉湯」位於台南市北區公園南路。圖／摘自「西羅殿牛肉湯」FB粉絲團
「西羅殿牛肉湯」位於台南市北區公園南路。圖／摘自「西羅殿牛肉湯」FB粉絲團

台南牛肉湯是在地指標性美食，更是許多觀光客到訪時的必吃行程；不過近來因為牛隻貨源短缺，進價成本變高，讓許多商家苦不堪言。就連獲得《米其林指南》必比登肯定的「西羅殿牛肉湯」，也在粉絲團宣告自9月15日起，要開始「週休二日」了。

「西羅殿牛肉湯」在官方粉絲團發出宣告，「配合『政府檢驗』食安合格『台南善化屠宰場』，因缺牛隻，9月15日起每週一、二公休兩天，週三至週日正常營業。」

「西羅殿牛肉湯」位於台南市北區公園南路，2023年首度闖入《米其林指南》必比登推介，米其林評審員表示，「此店的牛肉湯以牛大骨、牛腩、牛油、洋蔥等食材熬煮，搭配薄切牛肉，肉質軟嫩可口，湯水味道鮮美。」除了搭配薄切牛肉，牛肉湯也可以搭配牛腩、牛肝或綜合。

得知連指標性的「西羅殿牛肉湯」，都即將實施「週休二日」，網友紛紛感歎「無奈」、「難怪最近ㄧ些店家都在周休二日啊」。

「西羅殿牛肉湯」肉質軟嫩可口，湯水味道鮮美。圖／摘自米其林FB粉絲團
「西羅殿牛肉湯」肉質軟嫩可口，湯水味道鮮美。圖／摘自米其林FB粉絲團

台南 牛肉湯 米其林

