台南牛肉湯缺貨潮！米其林必比登名店「西羅殿」宣布週休二日

台南牛肉湯是在地指標性美食，更是許多觀光客到訪時的必吃行程；不過近來因為牛隻貨源短缺，進價成本變高，讓許多商家苦不堪言。就連獲得《米其林指南》必比登肯定的「西羅殿牛肉湯」，也在粉絲團宣告自9月15日起，要開始「週休二日」了。

「西羅殿牛肉湯」在官方粉絲團發出宣告，「配合『政府檢驗』食安合格『台南善化屠宰場』，因缺牛隻，9月15日起每週一、二公休兩天，週三至週日正常營業。」

「西羅殿牛肉湯」位於台南市北區公園南路，2023年首度闖入《米其林指南》必比登推介，米其林評審員表示，「此店的牛肉湯以牛大骨、牛腩、牛油、洋蔥等食材熬煮，搭配薄切牛肉，肉質軟嫩可口，湯水味道鮮美。」除了搭配薄切牛肉，牛肉湯也可以搭配牛腩、牛肝或綜合。