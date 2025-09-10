嘉市環保局推減菸蒂換好禮成果豐碩 再推出公廁評分抽大獎

嘉市府環保局推動環境永續與友善城市行動，今年推出「清潔總動員」系列活動，透過「減菸蒂換好禮」與「五星好公廁掃碼評分抽好禮」雙軌並行，提升市民環保意識，讓參與民眾有機會獲得精美獎品，掀起熱烈迴響。

環保局4月底起至11月30日，舉辦「絕蒂救援購，減菸蒂換好禮」活動，鼓勵民眾蒐集隨地丟棄的菸蒂，達一定數量即可兌換生活用品。根據活動規則，收集100根菸蒂可兌換台塑洗衣精500毫升，累積500根可換取精美的隨身菸蒂收集盒。統計至9月8日為止，市民已回收超過31萬根菸蒂，2000份洗衣精品項全數兌換完畢，隨身菸蒂收集盒也兌換近300個，顯示活動頗具成效，不僅減少環境髒亂，也推廣垃圾分類與資源回收觀念。

緊接著，9月1日至9月30日舉辦「加油五星好公廁 掃描評分抽好禮」活動，鼓勵市民關注公共廁所環境品質。民眾只要活動期間前往嘉市轄內指定列管公廁，掃描現場張貼的專屬QR Code，填寫基本資料、完成公廁評分及意見回饋，並上傳現場照片，即可獲得1次抽獎資格。

為增加參與誘因，每人每日最多可評鑑6處不同公廁，累積6次抽獎機會，參加次數越多，中獎機會就越高。本次抽獎獎品相當豐富，包括 全能掃拖機器人1名、智能空氣清淨機1名、藍牙喇叭3名，以及全聯500元禮券20名，希望藉由趣味互動讓更多市民踴躍投入。