快訊

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

憂不雅影片流出！江祖平遭下藥性侵　陷無盡惡夢輪迴

緬甸「恢復正常」？中緬聯手營造假象，台灣政府勿成迫害人權幫兇

嘉市環保局推減菸蒂換好禮成果豐碩 再推出公廁評分抽大獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市環保局舉辦「加油五星好公廁掃描評分抽好禮」活動，民眾到嘉市轄內指定列管公廁，掃描QR Code填寫基本資料、完成公廁評分及意見回饋，並上傳現場照片，即可獲得1次抽獎資格。圖／嘉市環保局提供
嘉市環保局舉辦「加油五星好公廁掃描評分抽好禮」活動，民眾到嘉市轄內指定列管公廁，掃描QR Code填寫基本資料、完成公廁評分及意見回饋，並上傳現場照片，即可獲得1次抽獎資格。圖／嘉市環保局提供

嘉市府環保局推動環境永續與友善城市行動，今年推出「清潔總動員」系列活動，透過「減菸蒂換好禮」與「五星好公廁掃碼評分抽好禮」雙軌並行，提升市民環保意識，讓參與民眾有機會獲得精美獎品，掀起熱烈迴響。

環保局4月底起至11月30日，舉辦「絕蒂救援購，減菸蒂換好禮」活動，鼓勵民眾蒐集隨地丟棄的菸蒂，達一定數量即可兌換生活用品。根據活動規則，收集100根菸蒂可兌換台塑洗衣精500毫升，累積500根可換取精美的隨身菸蒂收集盒。統計至9月8日為止，市民已回收超過31萬根菸蒂，2000份洗衣精品項全數兌換完畢，隨身菸蒂收集盒也兌換近300個，顯示活動頗具成效，不僅減少環境髒亂，也推廣垃圾分類與資源回收觀念。

緊接著，9月1日至9月30日舉辦「加油五星好公廁 掃描評分抽好禮」活動，鼓勵市民關注公共廁所環境品質。民眾只要活動期間前往嘉市轄內指定列管公廁，掃描現場張貼的專屬QR Code，填寫基本資料、完成公廁評分及意見回饋，並上傳現場照片，即可獲得1次抽獎資格。

為增加參與誘因，每人每日最多可評鑑6處不同公廁，累積6次抽獎機會，參加次數越多，中獎機會就越高。本次抽獎獎品相當豐富，包括 全能掃拖機器人1名、智能空氣清淨機1名、藍牙喇叭3名，以及全聯500元禮券20名，希望藉由趣味互動讓更多市民踴躍投入。

環保局表示，菸蒂不僅影響市容環境，更可能危害生態，透過「減菸蒂換好禮」讓民眾用行動落實環境保護。「五星好公廁評分」希望藉市民回饋持續優化公廁設施與維護品質，打造乾淨舒適公共空間，城市宜居條件來自市民努力，無論撿拾菸蒂還是參與公廁評分，都是推動嘉義成為「更乾淨、更友善、更有魅力」城市重要一環。

嘉市環保局舉辦「絕蒂救援購，減菸蒂換好禮」活動，鼓勵民眾蒐集隨地丟棄的菸蒂，達一定數量兌換生活用品，統計至9月8日止，市民已回收超過31萬根菸蒂。圖／嘉市環保局提供
嘉市環保局舉辦「絕蒂救援購，減菸蒂換好禮」活動，鼓勵民眾蒐集隨地丟棄的菸蒂，達一定數量兌換生活用品，統計至9月8日止，市民已回收超過31萬根菸蒂。圖／嘉市環保局提供

公廁 上傳 環保局

延伸閱讀

影／高雄興達電廠爆炸起火 環保局預估「這3區」空品受影響

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

嘉市愛運動城市 榮獲全國運動友善之都打造健康城市

民進黨備戰2026地方大選 翁章梁是否跨區轉戰嘉市長熱議話題

相關新聞

台南TPASS通勤月票提前上路 嘉義縣市還在等待審查與平台轉換

由台南市與嘉義縣市共同推動的TPASS通勤月票，原規畫同步推出，不過因平台系統不同，進度出現落差。台南市府昨天率先宣布採...

月票只要799元！台南TPASS新方案 南嘉台鐵無限搭

台南和嘉義間台鐵通勤每日16萬人次，南市府昨宣布拍板「TPASS大台南公車加南嘉台鐵無限搭」799元月票方案，今起開放預...

嘉市環保局推減菸蒂換好禮成果豐碩 再推出公廁評分抽大獎

嘉市府環保局推動環境永續與友善城市行動，今年推出「清潔總動員」系列活動，透過「減菸蒂換好禮」與「五星好公廁掃碼評分抽好禮...

布局2026嘉市長 綠傳勸進翁章梁 藍研議藍白合

2026嘉義市長選局渾沌，創下地方自治史、擔任4屆市長的國民黨黃敏惠未明確培養接班人選，藍營多人有意角逐，「藍白合」模式...

身分證有這4碼 嘉義布袋海上巴士免費搭

丹娜絲颱風災後復原和振興，嘉義縣政府管轄的鄉鎮市路燈有近萬盞受損，仍3400多盞待修，部分村落仍處在入夜就進入黑暗時刻情...

雲林斗六文旦 評鑑獲好評

丹娜絲颱風造成台南文旦大量落果，同為文旦產地的雲林斗六市幸較無損害，斗六市公所昨辦文旦品質評鑑比賽，評審指出，今年果實外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。