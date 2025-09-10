快訊

台南TPASS通勤月票提前上路 嘉義縣市還在等待審查與平台轉換

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市U-Bike。圖／嘉市府提供
嘉市U-Bike。圖／嘉市府提供

台南市與嘉義縣市共同推動的TPASS通勤月票，原規畫同步推出，不過因平台系統不同，進度出現落差。台南市府昨天率先宣布採取799元定期票方案，可無限搭乘大台南公車、台鐵及南市公共運輸工具，提前今天上午10時在MENGO官網預售，9月15日正式上路；嘉縣市靜待22日公路局審查與後續平台轉換結果，通勤族也只能再耐心等候。

台南市採用MENGO系統是一卡通公司推出的第二代系統，操作介面完整，與台鐵串接順利，讓方案得以先行。市府原本曾提出799元與999元兩種方案，最終拍板以799元為主，涵蓋市區公車與跨區台鐵共23個車站，提供市民與跨縣市通勤族更便捷的交通選擇。但嘉縣市未能如期啟動。

嘉市府交通處表示，目前規畫的799元通勤月票，內容涵蓋嘉縣市公車、幸福巴士、U-Bike系統及火車站，以及跨台南台鐵延伸站點，共23站。因嘉縣市採用悠遊卡系統，與台南MENGO平台不同，若要轉換系統須待 9月22日交通部公路局審查後才能拍板，並進一步進行平台介面整合，才能決定上路時間。

嘉市府強調，該方案公路局補助9成，地方政府需自籌1成，受限系統轉換與中央審查進度，無法對外承諾確切啟用日期。不過，地方通勤族與民意代表均高度關注，盼能加快腳步。

市議員王浩說，從6月起台鐵嘉南路段票價大幅調漲，通勤族負擔沉重，卻遲遲等不到T-PASS上路，「嘉義通勤族不是二等公民」，強調鄰近縣市如雲林早已推出399元方案，使用台鐵可涵蓋12個站；北北基桃、中彰投苗以及南高屏等三大生活圈，更是在近2年前就已提供跨縣市台鐵定期票服務。

王浩表示，他已在議會3次質詢此議題，希望交通處盡速完成系統轉換，讓嘉義縣市的799元通勤月票盡快實施，以減輕上班族與學生的交通壓力。目前3縣市中，僅台南市確定15日啟用，嘉縣市靜待22日公路局審查結果與後續平台轉換，通勤族只能再耐心等候。

嘉市U-Bike。圖／嘉市府提供
嘉市U-Bike。圖／嘉市府提供
嘉南地區台鐵火車站出入口TPASS專用通道。圖／聯合報資料照片
嘉南地區台鐵火車站出入口TPASS專用通道。圖／聯合報資料照片
嘉市電動公車。圖／嘉市府提供
嘉市電動公車。圖／嘉市府提供

