布局2026嘉市長 綠傳勸進翁章梁 藍研議藍白合

2026嘉義市長選局渾沌，創下地方自治史、擔任4屆市長的國民黨黃敏惠未明確培養接班人選，藍營多人有意角逐，「藍白合」模式也待研議，而綠營人選以立委王美惠呼聲最高，卻傳出嘉縣長翁章梁「跨區」參選風聲，民進黨中央證實有聽到勸進聲。

民進黨中常委、也是黨中央選對會委員的陳茂松說，嘉市長人選先透過協調、徵詢方式，若超過2人表態參選，仍需進行初選民調，且翁章梁若要跨區選市長，也須選前4個月遷戶籍；陳也說，曾在搭高鐵遇見翁章梁，當面詢問外界傳言，翁回應「要聽上面意思」，未表態。

地方綠營普遍看好立委王美惠轉戰嘉市長，不過翁章梁兩次縣長選舉得票率皆過半，雖黨內與賴清德總統不同派系，被視為綠營「光復」嘉市強棒人選。

一名地方綠營人士說，下屆嘉縣長綠營人選，立委蔡易餘接棒成定局，蔡換跑道，立委補選綠營仍勝算大，一般認為翁章梁是選立委最佳人選；另名勸進翁章梁選市長的黨內人士說，翁選嘉市長勝算不小，王美惠續任立委也避免補選讓藍營有機可乘，達到縣長和市長雙贏、又保住兩席立委，但最終須賴總統與眾人協調才能定案。

嘉義市基本盤綠大於藍，黃敏惠能凝聚藍營，更吸引中間、淺綠選民，2026也是國民黨執政縣市最南灘頭堡保衛戰，目前黨籍市議員陳家平、鄭光宏，以及醫師翁壽良有意參選，無黨籍現任副市長林瑞彥也被點名，陳、鄭都認為，藍白合重要。

熟知嘉市藍營的人說，黃敏惠的選票幾乎不可能全數轉移給下屆黨籍市長參選人，擊敗綠營不僅要實現藍白合，黃敏惠一定要擔任母雞。